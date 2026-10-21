La deuda de Reino Unido supera por primera vez los 3 billones de libras

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La deuda neta del sector público del Reino Unido a finales del pasado mes de septiembre superó por primera vez el umbral de los 3 billones de libras esterlinas (3,5 billones de euros), según la estimación provisional publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONS) del país británico.

El pasivo acumulado por el sector público era de 3,005 billones de libras esterlinas (3,57 billones de euros) a finales de septiembre de 2026, lo que representa un incremento anual de 91.700 millones de libras (109.074 millones de euros), equivalente al 94% del PIB, una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la ratio correspondiente al mismo periodo de 2025.

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La oficina estadística británica recuerda que la deuda neta del sector público del Reino Unido superó por primera vez los 2 billones de libras esterlinas (2,4 billones de euros) en junio de 2020, durante la pandemia de Covid-19, tras haber superado el billón de libras esterlinas (1,2 billones de euros) en febrero de 2010, a raíz de la crisis financiera mundial.

El endeudamiento público en el mes de septiembre fue de 24.500 millones de libras (29.142 millones de euros), el segundo más alto registrado para ese periodo, solo superado por el dato de septiembre de 2020 (sin ajustar por inflación), lo que representa un aumento de 1.800 millones de libras (2.141 millones de euros) o el 7,7% con respecto al año anterior, debido a que el crecimiento del gasto superó el aumento de los ingresos.

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En este sentido, la ONS ha añadido que los intereses de la deuda del Gobierno central ascendieron a 10.900 millones de libras esterlinas (12.965 millones e euros) en el mes de septiembre, lo que supuso la cifra más alta registrada en el noveno mes del año desde que se iniciaron los registros mensuales en 1997 y solo la octava vez que los intereses superaron los 10.000 millones de libras esterlinas (11.895 millones de euros) en un solo mes.

De su lado, el déficit presupuestario corriente del Gobierno británico, que representa el importe del endeudamiento necesario para financiar sus actividades cotidianas, ascendió a 12.400 millones de libras (14.749 millones de euros) en septiembre, unos 2.300 millones de libras (2.736 millones de euros) más que en septiembre de 2025.

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Este desequilibrio presupuestario en septiembre refleja la diferencia entre los 90.100 millones de libras (107.171 millones de euros) de ingresos corrientes y los 98.600 millones de libras (117.282 millones de euros) de gastos corrientes, tras deducir 3.900 millones de libras (4.639 millones de euros) en depreciación.

Entre abril y septiembre, el déficit ascendió a 97.800 millones de libras (116.330 millones de euros), esto supuso 4.400 millones de libras (5.233 millones de euros) o un 4,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 6.000 millones de libras (7.137 millones de euros) por encima de la previsión de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR).

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De este modo, el desequilibrio presupuestario negativo en los seis primeros meses del ejercicio fiscal representó el 3,1% PIB, tres décimas menos que el año anterior.

INFLACIÓN.

Por otro lado, la ONS ha informado de que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó en septiembre en el 3,5%, cuatro décimas por encima de la subida de los precios de agosto y el mayor aumento interanual del coste de la vida en el país desde octubre de 2025.

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En concreto, el precio del conjunto de bienes aumentó un 3,2%, frente al 2,7% interanual de agosto, mientras que el coste de los servicios se encareció un 3,7%, tres décimas por encima de la subida interanual del mes anterior.

De su lado, el IPC subyacente, que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, aumentó un 2,8% interanual en septiembre, frente al 2,6% de agosto.