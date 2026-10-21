Rusia enviará el jueves el primer petrolero con diésel rumbo a Estados Unidos

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Moscú, 21 oct (EFE).- El primer petrolero cargado con 40.000 toneladas de diésel partirá mañana, jueves, rumbo a Estados Unidos en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, según informó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

"Está previsto que el primer petrolero zarpe del puerto mañana, 22 de octubre, rumbo a Estados Unidos", declaró a la prensa, citado por la agencia TASS, desde San Petersburgo, el principal puerto ruso en el Báltico. EFE

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