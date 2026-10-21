Irak cierra un paso fronterizo con Irán, que investiga los motivos

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Teherán, 21 oct (EFE).- Irak ha cerrado uno de sus pasos fronterizos con Irán sin informar a Teherán, que investiga los motivos del cierre en un momento en el que trata de desviar su comercio internacional a rutas terrestres debido al bloqueo estadounidense a sus puertos.

"Irán no recibió ninguna notificación previa sobre el cierre del paso fronterizo en (la provincia occidental de) Juzestán”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeinivand.

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El portavoz indicó que ambos países tienen un acuerdo por el cual deben informar previamente del cierre de sus pasos fronterizos si van a superar el día de duración, pero que no ha ocurrido en este caso.

Zeinivand aseguró que su cartera investiga las causas de ese cierre fronterizo, el de Chazabe, y busca “solucionar los posibles problemas".

Por su parte, el vicegobernador de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayati, confirmó el cierre y afirmó que “no se ha anunciado una fecha concreta para la reapertura de este paso fronterizo”, informó la televisión estatal iraní.

Chazabe es uno de los siete pasos fronterizos entre Irak e Irán, y su importancia radica en el comercio entre Juzestán y el sur de Irak.

Irán trata de desviar su comercio internacional a rutas terrestres a causa del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a puertos y buques iraníes en la guerra que libran desde el 28 febrero.

Según el diario económico Donyaye Eghtesad, las fronteras comerciales entre Irán e Irak constituyen la principal vía de acceso económico de Irán en medio de las sanciones y las restricciones marítimas, ya que por ellas pasa más del 20 % de las exportaciones iraníes.

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El domingo, Pakistán suspendió las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercancías en dos pasos hacia Irán en la provincia suroccidental de Baluchistán, "por razones de seguridad”, lo que dejó numerosos camiones y contenedores detenidos a ambos lados de la frontera, pero ayer martes se reabrieron. EFE