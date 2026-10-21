A cinco días de las elecciones de Brasil

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São Paulo, 20 oct (EFE).- A cinco días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva:

El presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Flávio Bolsonaro, intervino en la campaña electoral brasileña para atacar a Lula en un mensaje en X, lo que provocó la reacción del Gobierno.

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“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, afirmó el libertario.

El Gobierno de Brasil respondió con un comunicado oficial en el que acusó a Milei de intentar interferir en las elecciones por medio de "ofensas" y "mentiras" contra Lula, el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación del país.

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Lula: "No es una elección normal. Brasil va a decidir si besa la bandera o si se pone a cuatro patas ante la bandera estadounidense".

Lula reforzó el desafío que ha lanzado a Flávio Bolsonaro para que ambos entreguen a la Justicia sus cuentas bancarias y su registro de llamadas telefónicas, con el propósito de disipar sospechas de corrupción.

El gobernante incluso dijo este martes que si Flávio no muestra sus cuentas, que no vaya al último debate.

La campaña de Bolsonaro no recogió el guante. El candidato a vicepresidente Alfredo Gaspar, compañero de fórmula de Flávio, dijo que "Lula ni siquiera tiene cuenta, trabaja por medio de dinero sucio con testaferros".

Es el ente que organiza las elecciones y que juzga cualquier reclamación o denuncia presentada por las campañas de los candidatos.

Está integrado por siete jueces, entre ellos tres del Tribunal Supremo, y ahora está presidido por Kássio Nunes Marques, magistrado nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro.

En estas elecciones, está siendo escenario de una batalla de demandas de una candidatura contra la otra, en especial por la difusión de noticias falsas y por las reglas de los debates.

Tanto Lula como Bolsonaro se han quejado de lentitud y de parcialidad en algunas decisiones del tribunal.

Flávio visitará la periferia de São Paulo y después, Fortaleza, una importante capital del noreste de Brasil, una región tradicionalmente "lulista".

Lula dedicará sus esfuerzos a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, segundo colegio electoral de Brasil.