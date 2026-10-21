Canciller afirma que Sheinbaum todavía no ha decidido si asistirá a Cumbre Iberoamericana

Guardar

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidirá "en los próximos días" si asiste a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, mientras continúa la preparación de su agenda para la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), informó este martes el canciller Roberto Velasco.

“Lo de la Cumbre Iberoamericana todavía lo estamos definiendo”, dijo Velasco al ser consultado por la agenda internacional de Sheinbaum en noviembre por periodistas en el Foro Francia-México en Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Sobre esta cumbre, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, agregó que Sheinbaum “lo definirá en los próximos días y ya lo dará a conocer”.

Entre los mandatarios confirmados por el momento se encuentran el presidente de Chile, José Antonio Kast; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Ecuador, Daniel Noboa.

La XXX Cumbre Iberoamericana, presidida por el rey Felipe VI, reunirá en Madrid a representantes de los 22 países de la comunidad, integrada por naciones de América Latina y de la península ibérica.

El foro busca reforzar la cooperación y entre sus prioridades figuran la inclusión social, el desarrollo sostenible, la transformación digital y la cooperación frente a desastres naturales.

Respecto a la Cumbre APEC de Shenzhen (China), el 18 y 19 de noviembre, en la que ya está confirmada la participación de la mandataria mexicana en su primer viaje como presidenta al gigante asiático, el canciller mexicano señaló que “está en proceso de definir la agenda” durante su visita.

PUBLICIDAD

Consultado sobre posibles reuniones con el presidente estadounidense, Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en el marco de esos foros, Velasco evitó ofrecer precisiones.

"Ya se las daremos a conocer”, afirmó, sin precisar cuáles están en consideración.

Por su parte, la APEC, que agrupa a 21 economías de Asia y el Pacífico y donde China será la nación anfitriona este año, estableció como lema esta edición “Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos” y situó como ejes la apertura económica, la innovación y la cooperación.

PUBLICIDAD

jsm/afs/eav