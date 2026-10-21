Petroleras YPF, Eni y XRG sellarán en noviembre multimillonaria inversión en Argentina

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Buenos Aires, 20 oct (EFE).- La petrolera argentina YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG firmarán en noviembre próximo la decisión final de inversión en un multimillonario proyecto para producir en Argentina gas natural licuado (GNL) con destino a la exportación.

Al participar este martes en el encuentro Argentina Oli and Gas (AOG) Patagonia, el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, precisó que el próximo 26 de noviembre se firmará en Argentina la decisión final de inversión (FID, por su sigla en inglés), que marcará el inicio del desarrollo del denominado proyecto Argentina LNG.

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La iniciativa prevé desembolsos por 51.000 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país suramericano.

"Es un proyecto de mucho capital. Era difícil, pero Eni y XRG son gigantes y vamos a firmar el 26 de noviembre", afirmó Marín.

El proyecto prevé llevar gas natural de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (cuyo epicentro está en la provincia de Neuquén, suroeste argentino) a un puerto del Golfo San Matías, sobre el Atlántico, en la sureña provincia de Río Negro, y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación, en principio, a Europa.

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Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

A finales de junio pasado, YPF, Eni y XRG -una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company- conformaron una sociedad, llamada UPCO ARLNG, que tiene como principales activos cinco bloques de gas natural en Vaca Muerta con destino a la producción de GNL.

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El proyecto Argentina LNG prevé, en principio, la producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL para 2031, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al año.

La producción se hará en dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA.

El plan de inversiones que quedará plasmado en el FID que se firmará en noviembre prevé un desembolso total de 51.000 millones de dólares.

Hasta 2031, año previsto para la puesta en operación de las dos FLNG, se prevé una inversión de 29.000 millones de dólares.

De ese monto, unos 24.000 millones de dólares estarán destinados al desarrollo de infraestructura, incluyendo los complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

Otros 5.000 millones de dólares se invertirán en el desarrollo del 'upstream' (extracción) y la perforación de los pozos necesarios para alcanzar el nivel de producción que permitirá abastecer a las dos unidades de licuefacción.

Marín reveló este martes que las tres petroleras ya planean expandir el proyecto, llevando la inversión total a unos 76.000 millones de dólares. EFE