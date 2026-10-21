OEA condena asesinato de exfiscal anticorrupción en Guatemala y pide una justicia "pronta"

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Ciudad de Guatemala, 20 oct (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este martes el asesinato perpetrado el sábado pasado en Guatemala contra el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y pidió una investigación "pronta" y "exhaustiva" del crimen.

Mediante un comunicado, la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala instó a las autoridades a esclarecer los hechos y a encontrar a los responsables, con pleno respeto al debido proceso.

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"Una respuesta institucional efectiva frente a este crimen resulta fundamental para combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia", resaltó el organismo regional.

"Ante la gravedad de lo ocurrido, la misión hace un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita esclarecer los hechos", añadió la OEA.

Solórzano Foppa fue asesinado el sábado por la mañana en el Campo Marte, un complejo deportivo público de la zona 5 de la capital, mientras jugaba al fútbol.

El exfiscal contaba con agentes de la Policía Nacional Civil para su seguridad debido a su trabajo años atrás en el Ministerio Público (Fiscalía), donde logró la condena de decenas de pandilleros. Sin embargo, según medios locales, los policías no repelieron el ataque, perpetrado por al menos dos sicarios.

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En el lugar, las autoridades encontraron al menos 57 casquillos de bala y hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos, tras la liberación el pasado domingo de dos jóvenes señalados de cometer el crimen por falta de pruebas.

El abogado asesinado, de 43 años y que fue enterrado este martes, cobró notoriedad por liderar hace más de una década la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto en la Fiscalía —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 (ya como abogado privado) la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

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Su muerte llega solo unos días después de afirmar en redes sociales que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en el este de Guatemala para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos. EFE