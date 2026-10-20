La Junta de Accionistas del RC Celta aprueba la renovación del Consejo de Administración y las cuentas del club

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La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del RC Celta ha aprobado este martes la renovación del Consejo de Administración propuesta por la presidenta del club, Marián Mouriño, así como una ampliación de capital, las cuentas del ejercicio 2025-2026 y el presupuesto para la temporada 2026-2027, entre otros puntos.

En el acto, que se celebró en el Salón Regio de A Sede de Vigo, estuvieron representadas un total de 261.167 acciones, equivalentes al 69,27% del capital social, y la renovación del Consejo de Administración constituyó uno de los principales acuerdos. El empresario costarricense José Maroto y el periodista Manuel Villanueva se han sumado al Consejo junto a Sergio Álvarez, Antón Álvarez, Miguel Álvarez, José Manuel Amoedo y Carmela Cuevas. La renovación se produce tras la salida de Xisela Aranda y de José Álvarez, cuando finalice su mandato.

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Además, los accionistas respaldaron una ampliación de capital dentro de una ronda de financiación para el desarrollo de Celta360, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025-2026, el informe de gestión y el resto de los puntos económicos sometidos a votación, entre ellos el presupuesto para la presente temporada 2026-2027, que asciende a 107 millones de euros.

Marián Mouriño repasó la evolución del proyecto celeste. "Estoy muy contenta de llevar dos temporadas entre los 10 primeros clasificados, un objetivo que hemos marcado para dejar de ser un equipo que mire hacia abajo y consolidarnos en estos puestos que nos permitan soñar y elevar la mirada hacia arriba. Dos años en Europa certifican que si trabajamos todos en la misma dirección podemos conseguir que un Celta europeo no sea un sueño o una simple anécdota", subrayó en su discurso.

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También destacó que la cantera sigue el "pilar fundamental" del club. "Hacer realidad el proyecto Celta360, que ya emerge y es visible, es un gran paso en la consolidación de un club serio, con visión y ambición, que se arraiga en sus raíces y su entorno. Por eso hoy llevamos a aprobación una ampliación de capital dentro de una ronda de financiación que nos permita afrontar este paso tan importante para los próximos 100 años del club. Una ronda trabajada con mucho detalle y cuidado para conseguir un objetivo principal, proteger al club y que este necesario crecimiento no ponga nunca en riesgo el proyecto deportivo", indicó.

Por su parte, el director de comunicación, marketing y estrategia digital del Celta, Gael García, presentó las principales líneas de trabajo del club en materia de comunicación y desarrollo de marca, mientras que el director del Área Celtista, David González, repasó las principales iniciativas desarrolladas para fortalecer el vínculo entre el club y su afición, entre ellas la apertura próximamente del espacio Conxemar, el nuevo restaurante de La Aldeana y la Taberna Celta, todos en ABANCA Balaídos.

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El director financiero, Miguel Ángel Amo, presentó los resultados económicos del ejercicio anterior, marcados por la cifra de negocio del club que por primera vez en su historia superó los 100 millones de euros de beneficios, y las previsiones presupuestarias para la temporada 2026/2027.

La Junta abordó también la situación de los principales proyectos estratégicos del club. En este apartado, el director de infraestructuras y relaciones institucionales, Carlos Cao, informó sobre la evolución de Celta360, una iniciativa llamada a impulsar el crecimiento de la cantera, la formación, la innovación y el desarrollo deportivo de la entidad. Por último, el director de fútbol del Celta, Marco Garcés, ofreció una visión general de la planificación deportiva y de la evolución del proyecto futbolístico.

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