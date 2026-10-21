Justicia de Perú rechaza prescripción pedida por líderes de Sendero Luminoso por matanza

Guardar

Lima, 20 oct (EFE).- Una sala penal superior de Perú declaró este martes infundado el pedido de prescripción presentado por la cúpula de la organización armada Sendero Luminoso contra el juicio por la matanza de Soras, cometida en 1984, y seguirá siendo procesada por el homicidio de más de 80 campesinos en los años del conflicto armado interno (1980-2000) en el país.

El denominado 'caso Soras' está referido a la matanza de más de 80 campesinos, en la surandina región de Ayacucho, perpetrada por Sendero Luminoso en julio de 1984.

PUBLICIDAD

"La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria resolvió por mayoría inaplicar, mediante potestad constitucional del control convencional y difuso, la Ley 32107 (de prescripción) al 'caso Soras', en el que están procesados miembros de la cúpula de Sendero Luminoso", según informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

Los integrantes de esa cúpula terrorista son Elena Iparraguirre Revoredo, viuda del fallecido fundador de Sendero Abimael Guzmán; Óscar Ramírez Durand, Laura Zambrano Padilla, Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil.

Así como a Víctor Quispe Palomino (reo ausente), que dirige los remanentes de Sendero en el conflictivo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y Casiano Tomateo Espinoza (reo libre).

El Poder Judicial precisó que el colegiado declaró infundado el pedido de prescripción de la acción penal, abierta por los delitos de terrorismo y homicidio calificado con gran crueldad, y, de ser el caso, elevar en consulta lo resuelto a la sala de la Corte Suprema que corresponda.

PUBLICIDAD

Los líderes de Sendero tienen condenas previas por terrorismo por otros casos cometidos durante los años de su actividad subversiva y su fundador, Abimael Guzmán, murió en prisión en 2021, a los 86 años, condenado a cadena perpetua después de ser detenido en Lima en 1992.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Sendero Luminoso fue el principal responsable de las 69.000 víctimas del conflicto armado interno en Perú, seguido por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y las fuerzas armadas y policiales.EFE

PUBLICIDAD