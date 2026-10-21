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Más de 300 empresas mexicanas exploran oportunidades agroalimentarias en Europa

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Ciudad de México, 20 oct (EFE).- Más de 300 empresas mexicanas exploran oportunidades agroalimentarias en Francia y la Unión Europea, reveló este martes el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons.

El dirigente dijo que el interés responde, en parte, a la concentración de las ventas mexicanas en Estados Unidos, lo que elevó a 300 interesados una convocatoria para 80.

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México exporta más de 55.000 millones de dólares en productos agroalimentarios y, según Esteve, cerca del 85 % se dirige a ese país, por lo que resaltó la necesidad de diversificar mercados.

“Nadie puede tener un cliente que le vende el 80 % de sus productos”, advirtió.

Esteve mencionó oportunidades para productos como frutas y verduras, jugos, frutas tropicales, café y cacao, pero sostuvo que México "debe avanzar hacia productos procesados y con mayor valor agregado", porque las frutas frescas "enfrentarían más dificultades" para llegar al mercado europeo que al estadounidense.

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También, planteó asociaciones con empresas europeas para producir en México y aprovechar su tecnología y conocimientos.

El presidente del CNA consideró que el sureste mexicano tiene potencial para desarrollar agroindustrias y clústeres ligados a la vocación de cada región. Entre las posibilidades citó la floricultura y una cuenca lechera en el istmo de Tehuantepec.

Para concretarlas, dijo, hacen falta condiciones para atraer inversiones, protección a la propiedad intelectual y más capacitación para productores.

Un representante de Lactalis defendió el apoyo a la producción local mediante asistencia técnica a ganaderos, cooperativas y pequeños proveedores.

Ambos panelistas señalaron que el campo también necesita ser rentable para atraer a jóvenes y adoptar tecnologías.

Esteve añadió que exportar a Europa exige prepararse para requisitos de sanidad, trazabilidad y protección contra la deforestación.

México y la Unión Europea firmaron la modernización de su acuerdo comercial en mayo y se espera entre en vigor en 2027. EFE

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