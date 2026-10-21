Japón registró un déficit comercial de 3.400 millones de dólares en septiembre de 2026

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Tokio, 21 oct (EFE).- Japón registró en septiembre un déficit comercial de 536.500 millones de yenes (alrededor de 3.400 millones de dólares al cambio actual), según datos publicados este miércoles por el Gobierno japonés, marcando el quinto mes consecutivo en rojo, ante el aumento del precio del petróleo.

Según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Finanzas, el saldo negativo casi se ha duplicado (93,2 %) en comparación con el registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando anotó un déficit comercial de 277.703 millones de yenes (unos 1.700 millones de dólares).

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Las exportaciones subieron en septiembre un 16,7 % interanual, hasta 10,9 billones de yenes (68.840 millones de dólares), en particular, gracias a los combustibles minerales (52 %), los semiconductores (49,4 %) y otros componentes electrónicos.

Mientras, las importaciones aumentaron un 18,9 %, hasta 11,5 billones de yenes (cerca de 72.630 millones de dólares), ante el aumento de las compras de petróleo (51,1 %), en medio de la búsqueda de fuentes alternativas de crudo a raíz de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán.

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Por países, Japón registró con China, que sigue siendo su mayor socio comercial pese a las tensiones desatadas a finales del año pasado a causa de Taiwán, un déficit por valor de casi 1,03 billones de yenes (6.500 millones de dólares) en dicho periodo, lo que supone un 32,5 % interanual más.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 392.800 millones de yenes (2.480 millones de dólares), un 23,4 % menos que en septiembre de 2025.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 140.900 millones de yenes (889,8 millones de dólares), lo que supone una caída del 40,3 % interanual.

Con Brasil, anotó un déficit de 60.500 millones de yenes (382 millones de dólares), un 24 % más. En el caso de Chile, registró un saldo negativo de 92.500 millones de yenes (584 millones de dólares), lo que representa una bajada del 4,7 %.

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En el caso de México, Japón logró un superávit por valor de 102.140 millones de yenes (645 millones de dólares), es decir, un 28,9 % más que en agosto de 2025. EFE