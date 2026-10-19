Una exposición muestra en Madrid la obsesión del pintor Dalí por los escritos de Freud

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Madrid, 19 oct (EFE).- El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid presenta 'El universo freudiano de Dalí', una muestra que revela cómo los escritos del neurólogo austriaco Sigmund Freud (1856-1939) obsesionaron al pintor español, maestro del surrealismo, a lo largo de toda su vida.

La exposición, abierta hasta el 24 de enero, recorre la vida de Dalí (1904-1989) para mostrar la enorme influencia que tuvo en él el padre del psicoanálisis, verdadero hilo conductor del imaginario daliniano en todas sus etapas.

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Son 128 piezas, entre cuadros, libros, esculturas y vídeos, que analizan toda la poética visual del artista, desde su infancia y adolescencia, pasando por su etapa en la Residencia de Estudiantes (un centro de referencia cultural de aquella época), la entrevista con el propio Freud, y su madurez.

Podrán verse obras de la Fundación Gala Dalí, el museo Reina Sofía de España o el Dalí de San Petersburgo (Florida, EE.UU.), además de importantes cesiones temporales de colecciones privadas.

"Hemos conseguido unos préstamos que son un milagro", subrayó el profesor y comisario de la exposición, Jaime Brihuega, y aseguró que los visitantes se encontrarán con "una colección de joyas artísticas de todo el mundo".

Explicó que, tras una infancia y juventud cargada de complejos, obsesiones y sueños frustrados, Dalí encontró en los escritos de Freud un aval que le permitía transformar sus fantasías, traumas y deseos insatisfechos en expresiones poéticas, visuales o escritas.

A partir de ahí, el pintor comenzó a crear un sistema de signos y símbolos visuales que daban forma a su mundo interior y que, repetidos, acabaron conformando un tipo de metalenguaje.

Las condiciones que rodearon la infancia y adolescencia del genio surrealista crearon el "caldo de cultivo para esta relación, que acabó convirtiéndose en una auténtica obsesión", y desembocó en la entrevista entre ambos en 1938, cuando Freud estaba exiliado en Londres. EFE

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