Temas del día de EFE News Latino del lunes 19 de octubre

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EEUU ELECCIONES

Des Moines (IA) - Iowa, el estado donde en 2016 Donald Trump dio su primera sorpresa en su inesperado camino hacia la Casa Blanca y que le ha sido fiel desde entonces, podría por primera vez darle la espalda al mandatario en las elecciones de medio término y consolidar la "ola demócrata" que auguran las encuestas en el Medio Oeste.

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Washington - El presidente Donald Trump participa en un mitin electoral en Wichita (Kansas) por los comicios de medio mandato de noviembre.

EEUU CUBA

Miami - Un juez de Miami firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

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EEUU HISPANOS

Miami - FOX Deportes, la primera cadena deportiva hispana de Estados Unidos, refuerza su apuesta por el español con seis nuevos programas tras el éxito del Mundial de Fútbol, en el que incluso audiencias angloparlantes sintonizaban partidos en este idioma, explica a EFE el comentarista de la cadena y exfutbolista mexicano Claudio Suárez, figura histórica de la selección de su país.

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BILLBOARD LATINOS

Miami - La Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, comienza en Miami para celebrar el creciente éxito de las canciones en español con Kany García, Quevedo y Tito Nieves como principales invitados de este lunes, además del ejecutivo Tommy Motola, esposo de la cantante mexicana Thalía.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Haití.

Toronto.- CANADÁ REFERÉNDUM.- Los habitantes de la provincia de Alberta votan en un referéndum provincial sobre diez preguntas relacionadas con inmigración, cambios constitucionales para reforzar las competencias de la provincia y el futuro de Alberta dentro de Canadá.

Los Ángeles.- LA BOLA NEGRA.- Los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi y el elenco de La Bola de Negra ofrecen una conferencia de prensa en Los Ángeles tras el reciente estreno de la película en salas estadounidenses.

EFE News Latino

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