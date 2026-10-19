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La inflación en Canadá sube al 3,1 % en septiembre impulsada por la gasolina

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Toronto (Canadá), 19 oct (EFE).- La tasa interanual de inflación de Canadá aumentó una décima en septiembre, hasta el 3,1 %, impulsada principalmente por el encarecimiento de la gasolina, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Los precios de la gasolina aumentaron un 27,8 % respecto a septiembre de 2025, frente al 22,8 % registrado en agosto, mientras que el conjunto de los productos energéticos se encareció un 19 %. Sin la gasolina, la inflación se moderó del 2,4 % al 2,2 %.

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El precio de los alimentos adquiridos en supermercados aumentó un 1,7 %, su menor incremento interanual desde mayo de 2024, aunque EC destacó que la cesta de la compra acumula un encarecimiento del 33 % desde septiembre de 2020.

Los datos se conocen en medio de la renovada tensión comercial con Estados Unidos, después de que Washington impusiera nuevos aranceles a productos canadienses y Ottawa respondiera con contramedidas.

El Banco de Canadá advirtió en septiembre de que los aranceles de ambos países elevan los costes de algunas empresas y pueden trasladarse gradualmente a los consumidores, aunque el efecto hasta ahora parece contenido por la debilidad de la demanda y la existencia de productos alternativos.

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Un reciente estudio del banco central canadiense estima que un contraarancel canadiense del 25 % sobre importaciones estadounidenses podría elevar el nivel agregado de precios alrededor de un 0,66 %, un impacto limitado en parte porque consumidores y empresas sustituyen parte de esos productos por alternativas canadienses o de terceros países. EFE

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