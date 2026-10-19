Miguel Ángel del Arco Blanco, Premio Nacional de Historia de España 2026 por su obra sobre la hambruna en el franquismo

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El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco ha sido distinguido con el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente al año 2026, por su obra 'La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra' (Editorial Crítica), a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Según ha informado el departamento que dirige Ernest Urtasun, el jurado ha elegido 'La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra' por "ser un notable ejercicio de investigación histórica que, desde el rigor y el profundo conocimiento del tema, aporta una visión renovada y reveladora sobre la hambruna durante los primeros años del franquismo".

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"Miguel Ángel del Arco Blanco, con una vocación crítica impecable que da solidez al estudio, desmitifica los argumentos de un régimen que intentó justificar los llamados 'años del hambre' (entre 1939 y 1952) apelando a los desastres de la guerra, el aislamiento internacional y a la supuesta 'pertinaz sequía'", ha destacado.

Asimismo, el jurado ha señalado que el autor "sirviéndose de una prosa analítica que transmite una enorme firmeza, profundiza en la hambruna devastadora que sufrió España, comparable a otras crisis europeas, y que provocó la muerte de cientos de miles de personas en los primeros años de la postguerra". "Una catástrofe motivada por un modelo económico estancado y por las dinámicas de un régimen dictatorial", ha subrayado.

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El jurado también ha resaltado que 'La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra' "es una obra histórica fundamental para comprender los efectos de la autarquía, así como las consecuencias de la utilización del hambre como mecanismo de dominación y castigo a la España de los vencidos".

El premio reconoció en su pasada edición a Juan Francisco Fuentes Aragonés, quien se unió a los anteriores ganadores Encarnación Lemus, Ofelia Rey Castelao, Antonio José Díaz Rodríguez, Fernando del Rey Reguillo, Anna Caballé, Santiago Muñoz Machado o Carmen Sanz Ayán.

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Miguel Ángel del Arco Blanco (Granada, 1978) es catedrático en la Universidad de Granada y ha centrado sus investigaciones en el estudio de la guerra civil, la posguerra y el fascismo, abordando temas como las actitudes políticas, la represión, la memoria o la hambruna franquista.

Ha publicado obras en inglés y en español entre las que se encuentran 'Los años del hambre. Historia y memoria de la posguerra franquista' (2020) y 'Cruces de memoria y olvido' (2022).

Sus trabajos han aparecido en revistas científicas nacionales e internacionales como Journal of Contemporary History, European History Quarterly, Contemporary European History, International Journal of Iberian Studies, Ayer, Historia Agraria o Historia Social.