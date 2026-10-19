Ferrero moviliza a más de 14.500 niños en tres años con 'Kinder Joy of moving' contra el sedentarismo infantil

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La iniciativa de Ferrero 'Kinder Joy of moving Experience' ha finalizado su edición de 2026, una iniciativa para combatir el sedentarismo infantil en España a través del deporte y los juegos, que este año ha movilizado a más 7.000 niños y cerca de 14.500 desde su puesta en marcha, hace tres años.

En esta edición, comenzó la temporada en Zaragoza y pasó por León, para hacer la última parada del año, del 9 al 11 de octubre, en les Terres de l'Ebre, en Cataluña, concretamente en el municipio de Miravet, como detallan sus impulsores, que destacan que la iniciativa ha ampliado su recorrido a poblaciones más pequeñas para promover el juego activo y combatir el sedentarismo infantil.

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En cada una de sus paradas, el tour despliega un recinto de cerca de 3.000 m2 dividido en 8 zonas temáticas diseñadas para incentivar el movimiento desde la diversión. El espacio incluye actividades como atletismo, baloncesto 3x3, snookball, fútbol, ping-pong y pista de voleibol, entre otras disciplinas guiadas por monitores especializados y adaptadas a distintas edades.

'Kinder Joy of moving Experience' es una iniciativa gratuita, participativa y alejada de la competición, que promueve el juego y el movimiento como una forma de mantenerse activos y disfrutar. Comenzó a finales de 2023 en Badalona como una experiencia itinerante que ha dado origen a un proyecto de alcance nacional, con más de 23.000 visitantes, entre niños y sus familias, como enfatiza el Grupo.

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La iniciativa se enmarca en el programa social del Grupo Ferrero 'Kinder Joy of moving', presente en España desde 2006. Desde entonces, más de un millón de niños y jóvenes han participado en sus actividades escolares y deportivas en todo el país, entre ellas programas escolares y extraescolares desarrollados en colaboración con federaciones deportivas estatales y fundaciones.