Agencias

Ucrania denuncia seis muertos, tres de ellos niños, en un bombardeo ruso contra un parque de Járkov

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Las autoridades ucranianas han denunciado al menos seis muertos, tres de ellos niños, por un bombardeo ruso que ha alcanzado un parque de la localidad de Nova Vodolaga, en la región de Járkov.

El nuevo balance ha sido anunciado por el gobernador regional, Oleg Sinegubov, y el presidente del país, Volodimir Zelenski, ya ha trasladado su enérgica condena a lo ocurrido.

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Antes de la nueva estimación, la Fiscalía ucraniana había identificado a cinco de las víctimas mortales: tres mujeres de 28, 34 y 36 años, así como dos niñas de 1 y 11 años. Además, otras 15 personas resultaron heridas, siete de ellas niños.

Según datos preliminares, el ataque fue realizado por un vehículo aéreo no tripulado del tipo Geran-3, en torno a las 16.30, hora local. Rusia todavía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Zelenski ha publicado imágenes de las víctimas del ataque en sus redes sociales. "Fotos terribles, pero detrás de ellas hay vidas destrozadas y la verdad sobre esta guerra", ha lamentado el presidente ucraniano.

El mandatario ha aprovechado para pedir una vez más a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que rectifique su decisión de paralizar las sanciones a Rusia.

"Le pedimos que aplique la ley Lindsey Graham. Pedimos a Europa que continúe su apoyo. Les pedimos que hagan todo lo posible para que llegue la paz y se garantice la seguridad", ha subrayado.

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