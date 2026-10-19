Las hermanas iraníes que simbolizan la represión de la República Islámica

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Redacción Internacional, 19 oct (EFE).- Las hermanas mellizas de 21 años Taraneh y Romina Rahimi se han convertido en símbolo involuntario de la represión y la injusticia de la República Islámica de Irán, lo que les ha valido una nominación al Premio Sájarov del Parlamento Europeo.

Las jóvenes se echaron a las calles en enero de este año para reclamar más libertades al igual que otros miles de iraníes, en unas protestas desatadas por la mala situación económica que pronto desembocaron en un movimiento que pedía el fin de la República Islámica.

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Las protestas terminaron tras una represión en la que murieron 3.117 personas, según las autoridades iraníes, y más de 7.000 según Organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos

Nada simboliza más esa represión estatal que el destino de las hermanas: por su lucha por la libertad Taraneh ha sido condenada a muerte y Romina a 36 años de prisión.

Las jóvenes fueron detenidas en su casa poco después del fin de las protestas en medio de la noche por hombres encapuchados de la Guardia Revolucionaria iraní y pasaron meses hasta que su madre las localizó en la prisión de Dolatabad de Isfahan.

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“No reconoció a sus propios hijas: estaban maltratadas, con las caras muy hinchadas, moratones por todo el cuerpo, los codos, los nudillos y los pies rotos, y prácticamente no tenían pelo porque les tiraban de él y los arrastraban de una celda a otra”, explicó Masud Nourmohammadi, uno de sus primos, al diario británico The Guardian.

Sus familiares han denunciado torturas y la obtención de confesiones forzadas en el caso por el que están condenadas relacionado con la muerte de miembro de la Guardia Revolucionaria y un civil durante las protestas.

Pero lo peor estaba aun por llegar: La sala primera del Tribunal Revolucionario de Isfahán condenó a Taraneh a muerte y 11 años de prisión, mientras que a Romina a 36 años de cárcel el 31 de agosto.

Según HRANA, el principal cargo contra Taraneh es el de “moharebeh” -enemistad contra Dios-, que aglutina delitos de carácter violento y que atentan contra la seguridad de la población.

Romina fue condenada, por su parte, por la supuesta posesión de armas blancas y cócteles molotov.

Las autoridades iraníes no han ofrecido información acerca de las jóvenes y solo en uno de los pocos casos que han sido mencionadas por los medios iraníes fue para que la agencia Tasnim negará que hubiesen sido ejecutadas.

Los abogados han apelado las sentencias ante el Tribunal Supremo iraní, pero hasta ahora 34 personas han sido ejecutadas por delitos cometidos supuestamente durante las protestas, según Amnistía Internacional. EFE