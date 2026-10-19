Economía

El dólar volvió a subir pero acumula un aumento de solo 3% en el último año

La divisa mayorista avanzó a $1.524,50 para la venta, con más de USD 600 millones negociados. Al público subió a $1.540 para la venta en el Banco Nación

Con alza moderada, el dólar corre muy por detrás de la inflación doméstica. (Foto: Reuters)
Con alza moderada, el dólar corre muy por detrás de la inflación doméstica. (Foto: Reuters)
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El monto operado en el segmento de contado alcanzó este lunes los USD 605,2 millones, mientras que el dólar mayorista subió 6,50 pesos o 0,4%, a 1.524,50 pesos. El tipo de cambio oficial anota en octubre una ganancia de siete pesos o 0,5 por ciento.

“La suba de hoy es la más alta para un día de operaciones desde el 1 de octubre pasado, y el tipo de cambio mayorista vuelve a los niveles registrados en esa fecha”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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“El dólar mayorista arranca la semana con un deslizamiento que lo lleva a superar los $1.520. A pesar de ello, la dinámica de la cotización viene pasando a un segundo plano por estos días para los operadores, ya que prefieren focalizarse en la aceleración del ritmo de compras del BCRA”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que aprovechar la mayor oferta de divisas que vienen aportando el campo y la liquidación de Obligaciones Negociables resulta bienvenido y oportuno de cara a 2027. Ello no solo podría contribuir a contar con más recursos para gestionar una eventual mayor volatilidad, a partir de la habitual dolarización preelectoral, sino también para atender, de ser necesario, compromisos de deuda”, añadió el titular del Estudio Ber.

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En el último año, el dólar mayorista anota un alza de 49,50 pesos o 3,4% respecto de los $1.475 del 20 de octubre de 2025, unos 30 puntos porcentuales debajo de la inflación interanual de 33,4% informada por el Indec para septiembre pasado.

El Banco Central fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.939,33 pesos. El dólar mayorista quedó a 414,83 pesos o 27,2% de se límite para la libre flotación, que fue “testeado” hace un año por la rampante dolarización en el período de elecciones de medio término.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también avanzó cinco pesos, a 1.555 pesos.

“Así, la distancia entre el techo de la banda y el tipo de cambio se mantuvo en un elevado 27,5%, entre los niveles más amplios desde la implementación del esquema de bandas en abril 2025″, indicó Portfolio Personal Inversiones.

“Más allá del ruido de la semana pasada y de las incógnitas que todavía persisten, quedó una señal relevante: con el dólar estable, el equipo económico parece poco dispuesto a convalidar una tensión persistente en las tasas cortas. El balance semanal fue favorable en los tres frentes: las tasas cedieron desde sus máximos y volvieron a acercarse al piso del 20% TNA (Tasa Nominal Anual), el dólar prácticamente no se movió y el BCRA compró casi USD 1.000 millones en lo que va del mes. Todo esto, además, en octubre, un mes en el que la estacionalidad suele jugar en contra de la oferta de divisas y al que todavía le quedan diez ruedas”, definieron desde Portfolio Personal.

No obstante, “las mayores dudas provienen del ámbito interno, donde el mercado exige certezas sobre la estrategia de financiamiento y la acumulación de reservas para atender los abultados vencimientos de 2027 y 2028, inquietud que quedó expuesta tras la reciente decisión del Tesoro de marginar de las licitaciones a títulos clave como el Bonar 2029 ante los elevados costos de endeudamiento”, observó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La estrategia oficial responde a la urgencia de abastecer de divisas al Tesoro de cara a los compromisos de deuda con tenedores de bonos Globales agendados para el próximo 9 de enero, una necesidad exacerbada tras la suspensión por tiempo indeterminado de la licitación del Bonar 2029 (AO29) con la que se preveía captar USD 800 millones en el ámbito local, en un contexto donde el programa financiero de 2027 proyecta obtener USD 5.000 millones mediante futuras emisiones en el mercado doméstico”, agregó Ignacio Morales.

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