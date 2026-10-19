Un temporal causa diez muertos, ríos desbordados y evacuaciones en el este de México

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Veracruz (México) 19 oct. (EFE).- Al menos diez personas han fallecido y decenas de habitantes han sido evacuados por las fuertes lluvias y vientos asociados al frente frío número 2 que azota el estado mexicano de Veracruz (este), donde varios ríos se han desbordado y han inundado zonas habitadas, según han informado este lunes las autoridades.

Cuatro mujeres de una misma familia han fallecido cuando un alud de tierra ha derribado una tapia sobre su vivienda, mientras que otras seis personas, también integrantes de una familia, han muerto intoxicadas tras utilizar un generador eléctrico de gasolina durante un corte de energía provocado por el temporal.

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Durante el fin de semana, vientos del norte superiores a los 100 kilómetros por hora e intensas precipitaciones golpearon gran parte del territorio veracruzano, aunque durante la madrugada de este lunes las condiciones más adversas se concentraron en el sur del estado.

El desbordamiento de ríos y arroyos ha obligado a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas y rescates en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital.

El río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos del sureste mexicano, se ha desbordado en zonas bajas y habitadas del puerto del mismo nombre, mientras que el río Aguadulcita se ha salido de su cauce y ha provocado inundaciones en Agua Dulce, cerca de los límites con el estado de Tabasco.

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Ante la emergencia, el Ejército mexicano ha activado el Plan DN-III-E, la Secretaría de Marina ha puesto en marcha el Plan Marina y la Policía Estatal ha desplegado el Plan Tajín para auxiliar a la población afectada.

Las autoridades mantienen una alerta ante el pronóstico de nuevas lluvias intensas en el sur de Veracruz, donde continúan los operativos de auxilio y evacuación de personas que habitan en zonas de riesgo. EFE