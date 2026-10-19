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EEUU pide disolver el comité de la ONU sobre descolonización que trata Sáhara Occidental, Malvinas o Gibraltar

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Estados Unidos ha abogado por la disolución del Comité Especial sobre Descolonización de la ONU, el organismo que trata la situación de territorios como las islas Malvinas, el Sáhara Occidental, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Guam, las islas Vírgenes o Gibraltar.

Este comité "ha sobrepasado su propósito original", planteó la representante estadounidense durante la sesión celebrada el pasado 15 de octubre en la sede de la ONU en Nueva York.

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Washington ha recordado que desde la creación del Comité más de 80 antiguas colonias se han sumado como miembros a la ONU, pero éste "funciona como si nada hubiera cambiado", revisando los mismos textos "cada año" y con "viajes pagados cada año a resorts del Caribe y el sur del Pacífico", un despilfarro de tiempo y recursos.

Estados Unidos ha destacado que la Asamblea General retiró a Puerto Rico del listado de Territorios No Autónomos en 1953, pero el Comité sigue celebrando reuniones sobre Puerto Rico todos los años. "La gente de los territorios restantes no se merecen que los instrumentalicen" en campañas políticas.

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Los territorios no autónomos cuya situación trata el Comité son Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Polinesia Francesa, Sáhara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.

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