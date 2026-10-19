La Fiscalía Antiterrorista estudia investigar el incendio del Ayuntamiento de Limoges

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París, 19 oct (EFE).- La Fiscalía Antiterrorista está estudiando si asume la investigación del incendio del Ayuntamiento de Limoges, destruido por las llamas durante las protestas del pasado sábado, indicó este lunes el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

En declaraciones a la televisión TF1, Darmanin señaló que lo harán si encuentran evidencias de que "individuos de ultraizquierda organizaron de forma evidente la destrucción" de ese edificio del siglo XIX que, según el ministro, provocó "una emoción similar a la del incendio de Notre Dame". EFE

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