La FIET 2026 reunirá a 45 compañías de teatro internacionales y locales en Baleares

Guardar

Un total de 45 compañías procedentes de países como Francia, Dinamarca y Brasil, así como de todo el estado español y de Baleares, se reunirán en la 24ª edición de la Feria del Teatro Infantil y Juvenil (FIET), que se celebrará en Vilafranca de Bonany desde el próximo miércoles y hasta el domingo 25 de octubre.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado este lunes en un comunicado que la programación incluye una cincuentena de actividades, entre las cuales destacan cuatro estrenos absolutos, seis estrenos nacionales y 23 estrenos en el archipiélago.

PUBLICIDAD

La FIET 2026 ofrecerá al público mallorquín la oportunidad de ser los primeros en ver espectáculos como 'Sense haver existit tu', de la compañía El agave; 'Sembrar', de la compañía Moviments; 'Niu' de Soler & Florit, o la ópera familiar 'Museu enCantat', de Diabulus in Musica.

Además, Vilafranca acogerá también el estreno nacional de espectáculos de compañías procedentes de países como Dinamarca ('Y can fly de Limfjordsteatret') y Brasil ('Nubes de Artefactos Bascos'), así como el estreno de los últimos trabajos de compañías de Catalunya, Aragón, Andalucía, Galicia y País Vasco, entre otros.

PUBLICIDAD

La feria incluye 15 espectáculos de Baleares tanto de compañías jóvenes como La Portera, Raigambre Teatro o Kankarro, como de las ya consolidadas, como La Tal, l'Horta Teatro o Festuc Teatre, entre otros. También la música volverá a estar muy presente en el acontecimiento, con la actuación de bandas como Charanga Myotragus, Aires vilafranquins y Ànimos Parrec.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha comentado que la feria es una herramienta "esencial e imprescindible" para la cultura del archipiélago porque "hace pueblo y territorio" y convierte Vilafranca "en un referente absoluto de las artes escénicas".

PUBLICIDAD

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que la FIET "es un ejemplo de cómo la cultura puede generar oportunidades, dinamizar el territorio y crear nuevos espacios de encuentro entre los artistas y la ciudadanía".

El director de la FIET y presidente de Sa Xerxa, Jaume Gomila, ha agregado que "se vuelve a tener una feria preciosa, llena de espectáculos que harán feliz a la gente".

La FIET 2026 también programa obras dirigidas a la primera infancia, como 'Anaralcamp' de Coloradas o 'SO', de los franceses Lagunarte, y también al público juvenil, con la obra de teatro 'Melón pelado', de los gallegos ButacaZero, y el espectáculo de danza 'Dominare' de la compañía Maduixa, procedentes de la Comunitat Valenciana.

PUBLICIDAD

Además, se estrenará en Baleares 'Sa Sirena de Sa Cala', una obra creada por la compañía La Màxima con la colaboración de La Gran Funció, el taller de teatro de la fundación Aproscom.

Entre las novedades de este año destaca que, en este 2026, la FIET pasa a celebrarse durante la cuarta semana de octubre, una semana más tarde que en ediciones anteriores, y, además, amplía un día su duración.

La inauguración de esta vigésimo cuarta edición tendrá lugar el miércoles, día 21 de octubre, con la representación de la obra 'Porta'm a casa' de la compañía Aboon Teatro. Un año más, los responsables de cerrar el acontecimiento serán los Cucorba, si bien este 2026 será la despedida definitiva entre el grupo de animación infantil mallorquín y el público vilafranquer.

PUBLICIDAD

Finalmente, a punto de lograr el cuarto de siglo de existencia, la FIET se suma a los actos de conmemoración del centenario de la muerte de Joan Alcover, con la inclusión de dos citas del poeta mallorquín en el material promocional de la edición 2026: 'Beneïda l'hora que m'ha duit aquí' y 'Jo bé volar voldria pels horitzons de l'art'.