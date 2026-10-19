La CPI, unas gemelas iraníes y líder opositor tanzano, finalistas al premio Sájarov 2026

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Estrasburgo (Francia), 19 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI), dos hermanas gemelas iraníes condenadas por el régimen y el líder de la oposición de Tanzania son los tres finalistas de este año al premio Sájarov del Parlamento Europeo, que reconoce una contribución extraordinaria a la protección de los derechos humanos y a la libertad de conciencia.

El Parlamento Europeo hizo públicos este lunes a los finalistas y anunciará el jueves a mediodía al ganador de este premio, que la institución concede desde 1988 en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov y está dotado con 50.000 euros.

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Los diputados de las comisiones de Desarrollo, Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Europeo votaron a los tres finalistas en una sesión a puerta cerrada en Estrasburgo (Francia).

El primer finalista y candidato que parte con mayor apoyo de base es el principal líder de la oposición tanzana, Tundu Lissu, en prisión preventiva desde que fuese detenido en abril de 2025 tras organizar un mitin político y que está siendo juzgado en su país por traición, delito que puede acarrear la pena de muerte.

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El también abogado y activista anticorrupción fue nominado por el Partido Popular Europeo y por los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que dijeron que Lissu "ha pagado un inmenso precio personal por defender la democracia y pese a ello se ha negado a que le silencien".

El segundo finalista, nominado por el grupo socialdemócrata, es la Corte Penal Internacional y sus trabajadores, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales y ejerce presión diplomática sobre otros países para que abandonen el organismo con sede en La Haya.

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"La creación de la CPI fue una promesa que se hizo tras los capítulos más oscuros del siglo XX: que ningún crimen contra la humanidad quedaría impune. Creer en un orden internacional basado en normas significa que nadie está por encima de la ley. Las amenazas de Trump atentan contra este principio", incidió el eurodiputado socialista Yannis Maniatis.

La designación de la CPI como finalista llega diez días después de que la jueza sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.

El tercer finalista, propuesto por los Patriotas por Europa, son las iraníes Taraneh y Romina Rahimi, gemelas de 21 años que han recibido respectivamente una condena a muerte y una sentencia de 25 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en Isfahán.

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Su veredicto aún puede ser apelado, pero Irán ya ha ejecutado a 29 personas -todos hombres- en relación con las manifestaciones, tras juicios calificados de injustos por varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional.

Desde su creación en 1988, han recibido este premio personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas. EFE

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