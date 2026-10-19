Joan Laporta: "El Real Madrid ha perdido credibilidad a nivel institucional como deportivo"

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reitera que "ya no existe" ningún tipo de relación con el Real Madrid desde que este ha tomado una actitud muy contundente sobre el 'caso Negreira' y advierte que el club que preside Florentino Pérez "ha perdido credibilidad institucional y deportiva".

"Ya no existen (relaciones con el Real Madrid). Diría incluso que ahora se trata de un enfrentamiento, intentan desviar la atención", señaló Laporta en una entrevista a 'L'Equipe' publicada este lunes en la web del diario deportivo francés.

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El mandatario blaugrana insiste en que el conjunto madridista "quiere desviar la atención" hacia la implicación de su club en el 'caso Negreira, pero que "no hay nada" de lo que acusarles. "El Real Madrid ha perdido credibilidad, tanto a nivel institucional como deportivo. Ya no tienen ninguna presencia en las instituciones, creo que han tomado el camino equivocado y están pagando las consecuencias", advirtió.

"Han abierto la chequera para fichar a muchos jugadores carísimos que no están dando los resultados esperados. Llevan dos años sin ganar nada y nosotros, en cambio, estamos ganando y somos candidatos a ganarlo todo", sentenció Laporta.