Jaume Munar avanza a octavos en Bruselas y Kaitlin Quevedo se despide en su estreno de Osaka

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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a octavos de final del torneo de Bruselas, de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de superar este lunes en su debut al italiano Federico Cina (6-4, 6-3), mientras que Kaitlin Quevedo ha caído ante la tailandesa Lanlana Tararudee (7-5, 6-3) en su estreno en el torneo de Osaka (Japón), de categoría WTA 250 y celebrado sobre pista rápida.

El balear, número 51 del mundo, aprovechó su tercera pelota de 'break' para romper el servicio de su rival en el décimo juego del set inaugural. Ya en la segunda manga, se adelantó con un sólido 4-0 y, aunque su rival le respondió con una rotura en el quinto juego, liquidó la contienda en una hora y 23 minutos.

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Ahora, Munar se enfrentará en octavos de final al primer cabeza de serie del certamen belga, el francés Arthur Fils, que este lunes ascendió al número 10 del ranking ATP y que está exento de disputar la primera ronda del torneo.

Por su parte, Quevedo, que regresaba a la competición tras conquistar en septiembre su primer título WTA en Sao Paulo (Brasil), no pudo superar su primer partido en Osaka ante la tailandesa Lanlana Tararudee, en el puesto 53 del ranking femenino.

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La número 79 del mundo cedió su saque en el segundo juego y aunque posteriormente logró recuperar la rotura, claudicó al servicio en el último juego del primer parcial. Un nuevo 'break' en contra en el segundo set acabó finiquitando sus opciones tras una hora y 22 minutos de lucha.