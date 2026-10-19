El petróleo de Texas baja un 0,65 % pendiente del alivio de sanciones de EE.UU. a Rusia

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Nueva York, 19 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 0,65 %, hasta 100,75 dólares el barril, mientras los inversores estudian si el levantamiento de las sanciones estadounidenses a Rusia tendrá consecuencias positivas en el suministro del crudo.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,66 dólares respecto al cierre anterior.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para aliviar temporalmente algunas sanciones contra Rusia.

En particular, la orden exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos, y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La decisión se produjo después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Según dijo, Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas de combustible y posteriormente suministraría cantidades adicionales, condicionadas en parte al estado de sus refinerías. EFE