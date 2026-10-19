El independiente Niculescu espera ser investido el martes como primer ministro de Rumanía

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Bucarest, 19 oct (EFE).- Los rumanos esperan que el tecnócrata independiente Luca Niculescu logre este martes la aprobación del Parlamento al equipo que lidera y que ha presentado como nuevo Ejecutivo, tras fracasar tres intentos de formar un nuevo Gobierno en más de cinco meses.

Niculescu, un periodista y diplomático de 55 años que fue designado el pasado día 5 por el presidente del país, Nicușor Dan, para el cargo de primer ministro, ha estado negociando con las fuerzas parlamentarias el respaldo que espera obtener mañana en una sesión parlamentaria para su investidura.

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El portal Hotnews.ro, al igual que otros medios, destaca que Niculescu ha tenido ya un claro éxito en esos esfuerzos y vaticina que el Gabinete propuesto, integrado por doce socialdemócratas y seis independientes, será votado por una mayoría de 279 diputados en el Parlamento de 464 escaños.

De confirmarse el pronóstico, sería investido con el apoyo de los 127 diputados del socialdemócrata PSD, los 92 del conservador PNL, 31 del partido de la minoría húngara (UDMR), además de otros votos de legisladores independientes y de formaciones menores.

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La esperanza es que el nuevo Ejecutivo asuma sus funciones y ponga así fin a cinco meses de parálisis institucional, desatada el 5 de mayo por la caída del entonces primer ministro, el conservador liberal Ilie Bolojan, tras una moción de censura contra su coalición, formada por cuatro partidos (socialdemócratas, centristas, conservadores y la minoría húngara).

La moción fue impulsada por el PSD alegando su rechazo a las severas e impopulares medidas de austeridad para sanear el presupuesto estatal que defendía el primer ministro.

No obstante, la necesidad de reducir el déficit, que con el 7,9 % en 2025 fue el mayor de la Unión Europea (UE), será también para el Gobierno de Niculescu uno de los principales y más difíciles desafíos.

Rumanía, uno de los países más pobres de la UE, sufre una inflación de más del 8 % que lastra su economía, con pronósticos de un crecimiento mínimo, del 0,1 %, para este año.

Niculescu es el cuarto candidato designado por el presidente para la jefatura del Gobierno, tras otros tres intentos que fracasaron: el primero renunció por falta de apoyos antes de acudir al Parlamento y los otros dos fueron rechazados por la mayoría de la Cámara.

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El objetivo principal de Dan ha sido garantizar la orientación euroatlántica del Ejecutivo.

Al compartir más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, Rumanía es un miembro de la OTAN clave para la defensa del flanco oriental de la Alianza Atlántica. EFE