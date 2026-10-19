Agencias

Rusia reivindica su cooperación con Irán y asegura que técnicos nucleares están volviendo a la central de Bushehr

Imagen AXRWA5TVU5E7ZGSVWICHXNS3ZQ
Guardar

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha defendido este lunes su cooperación con Irán en el marco de su visita a Teherán, al asegurar que técnicos nucleares rusos están volviendo a la central de Bushehr, la única planta de energía atómica civil operativa en Irán.

"A pesar de la difícil situación, que se ha mencionado en repetidas ocasiones, Rusia no tiene intención de abandonar la aplicación de los acuerdos económicos y de inversión con Irán", ha asegurado el titular de Exteriores ruso en declaraciones junto a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, recogidas por la agencia Tass.

PUBLICIDAD

En particular sobre la cooperación nuclear, ha indicado que especialistas rusos "están regresando gradualmente a la central nuclear de Bushehr".

De esta forma, ha recalcado que Moscú ha demostrado "en la práctica" el cumplimiento de sus obligaciones con Teherán y se ha expresado en contra de "los intentos de justificar la agresión contra Irán en Naciones Unidas".

"El volumen de intercambios comerciales aumentó un 21% el año pasado y más de un 10% en los primeros ocho meses de este año", ha puesto en valor, incidiendo en que los acuerdos comerciales entre Irán y la Unión Económica Euroasiática en mayo del año pasado ha supuesto un empujón al intercambio bilateral.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los ciudadanos de Alberta votan para decidir si iniciar el proceso hacia la independencia

Infobae

Pena menor a exasesor de seguridad nacional sueco por negligencia con datos confidenciales

Infobae

Un ataque ruso mata a dos mujeres y un bebé en un parque de la región ucraniana de Járkov

Infobae

Noboa se reunirá con Fujimori en Perú el martes para impulsar cooperación bilateral

Infobae

El Supremo de EEUU desestima el recurso que evitaría la pena de muerte al cerebro de los atentados del 11-S

El Supremo de EEUU desestima el recurso que evitaría la pena de muerte al cerebro de los atentados del 11-S