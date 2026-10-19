Rusia reivindica su cooperación con Irán y asegura que técnicos nucleares están volviendo a la central de Bushehr

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El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha defendido este lunes su cooperación con Irán en el marco de su visita a Teherán, al asegurar que técnicos nucleares rusos están volviendo a la central de Bushehr, la única planta de energía atómica civil operativa en Irán.

"A pesar de la difícil situación, que se ha mencionado en repetidas ocasiones, Rusia no tiene intención de abandonar la aplicación de los acuerdos económicos y de inversión con Irán", ha asegurado el titular de Exteriores ruso en declaraciones junto a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, recogidas por la agencia Tass.

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En particular sobre la cooperación nuclear, ha indicado que especialistas rusos "están regresando gradualmente a la central nuclear de Bushehr".

De esta forma, ha recalcado que Moscú ha demostrado "en la práctica" el cumplimiento de sus obligaciones con Teherán y se ha expresado en contra de "los intentos de justificar la agresión contra Irán en Naciones Unidas".

"El volumen de intercambios comerciales aumentó un 21% el año pasado y más de un 10% en los primeros ocho meses de este año", ha puesto en valor, incidiendo en que los acuerdos comerciales entre Irán y la Unión Económica Euroasiática en mayo del año pasado ha supuesto un empujón al intercambio bilateral.

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