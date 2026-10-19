Previa del Paris Saint-Germain - FC Barcelona

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El FC Barcelona se enfrenta este martes al Paris Saint-Germain en el Parc des Princes (21.00 horas) en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un exigente choque donde los blaugranas miden sus aspiraciones europeas ante el vigente campeón de la competición en un escenario marcado por el pleno de victorias de ambos conjuntos, el morbo por el reencuentro con antiguos conocidos como Ferran Torres o Luis Enrique Martínez y las importantes ausencias defensivas en el bando catalán.

Tras arrancar el curso continental con paso firme gracias a los triunfos ante Feyenoord (5-1) y Galatasaray (1-4), el equipo de Hansi Flick afronta el gran duelo de la jornada en la máxima competición europea con la intención de prolongar su racha triunfal. Con Raphinha y con Frenkie de Jong de vuelta, pero sin dos puntales defensivos como Jules Koundé y Eric Garcia.

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Y el examen no es sencillo, ya que enfrente espera un PSG arrollador que también cuenta sus partidos por victorias tras golear al Slovan Bratislava (6-1) e imponerse con solvencia al Manchester City a domicilio (2-4), confirmando su condición de gran rival a batir en el Viejo Continente.

El choque llega rodeado de un aliciente especial por los constantes cruces entre ambas entidades. En el banquillo local se sienta Luis Enrique Martínez, artífice del histórico triplete blaugrana en 2015, mientras que sobre el césped destacan los nombres de Ousmane Dembélé y Ferran Torres. El atacante valenciano optó este verano por no renovar con el FC Barcelona y poner rumbo a la capital francesa --donde también recaló el joven Dro Fernández en enero--, sumándose a un Dembélé desatado que ha marcado en sus últimos seis partidos de la Champions League.

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En el apartado médico, las bajas condicionan la alineación de ambos entrenadores. Flick no puede contar por lesión con los defensas Jules Koundé, con un esguince en el tobillo izquierdo que le convierte además en duda para el Clásico del próximo domingo, ni con Eric Garcia, aquejado de una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Tampoco está disponible Andreas Christensen. Por contra, el técnico alemán recupera para Europa a Raphinha y a Frenkie de Jong, presentes en la convocatoria de 23 futbolistas tras reaparecer en la última victoria liguera frente al Real Betis (2-5).

Por su parte, el Paris Saint-Germain afronta el choque con la baja confirmada en el lateral de Nuno Mendes por problemas en el cuádriceps, privando al duelo del esperado emparejamiento directo con Lamine Yamal, mientras que Senny Mayulu se mantiene como duda por molestias en la misma zona. Pese a estas ausencias, el cuadro galo intenta extender a 13 su racha de partidos invicto en la competición e igualar el récord histórico del club, apoyado en el poderío ofensivo de Dembélé, Fabián Ruiz y el propio Ferran Torres.

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Los antecedentes auguran un espectáculo cargado de alternativas entre dos clubes que presentan un balance perfectamente equilibrado en sus 15 enfrentamientos previos en la Champions League, con cinco victorias para el Barça, cuatro empates y seis triunfos parisinos, además de 28 goles para los catalanes y 29 para los galos. El Barça trata de asaltar nuevamente un feudo donde ya ha ganado en dos de sus últimas cuatro visitas, buscando cortar una dinámica de 17 encuentros europeos sin dejar la portería a cero ante un PSG que ha convertido el Parc des Princes en un fortín inexpugnable.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Parc des Princes.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.