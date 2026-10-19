Sebastian Hoeness: "El Atlético es uno de los máximos exponentes del fútbol europeo"

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El entrenador del VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este martes en el MHPArena en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones (21.00 horas), "es uno de los máximos exponentes del fútbol europeo" y que atraviesa "un gran momento de forma", y ha alertado de que deben tener "el equilibrio justo entre intensidad y calma" para tener opciones.

"El Atlético es uno de los máximos exponentes del fútbol europeo, tanto el club como algunos jugadores y, sobre todo, el entrenador. Por duelos como este, después de una temporada como la pasada, te vas de vacaciones con una sonrisa de oreja a oreja, porque sabes que, en algún momento, llegan estos partidos", declaró en la rueda de prensa previa.

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Además, recalcó que es un equipo "con jugadores individuales de enorme calidad". "Queremos medirnos al Atlético, siendo plenamente conscientes de que atraviesan un gran momento de forma", advirtió. "Es un equipo especial que ha dejado su huella en el fútbol europeo en los últimos años", añadió.

Por otra parte, se deshizo en elogios hacia Diego Pablo Simeone, que para él pertenece, entre los entrenadores, a la "categoría más alta". "No puede haber dos opiniones distintas", explicó. "Ese fuego, esa pasión que no disminuye. Eso es algo enorme", apuntó.

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En otro orden de cosas, el técnico de 44 años analizó qué será necesario para medirse con el cuadro rojiblanco. "La clave estará en encontrar el equilibrio justo entre intensidad y calma. Necesitamos una buena estructura y un buen equilibrio; debemos estar muy atentos, especialmente durante las transiciones del rival", advirtió.

El Sttutgart ha ganado sus dos primeros partidos en la máxima competición continental, ante el Viking en casa (3-1) y frente al Slovan Bratislava a domicilio (0-3). "Se nota que los chicos están especialmente ilusionados. Durante mucho tiempo, partidos así eran impensables para el Stuttgart. Es una oportunidad enorme, ya que afrontamos el encuentro en una buena posición de partida. Queremos mejorarla sumando puntos extra contra el Atlético. Eso tiene que servirnos de estímulo para el partido de mañana", manifestó.

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En cuanto a la plantilla, Maximilian Mittelstädt se ha recuperado de una herida en el talón derecho que requirió puntos de sutura y podría entrar en la convocatoria, mientras que Nikolas Nartey y Ameen Al-Dakhil han vuelto a los entrenamientos. Sin embargo, el preparador alemán sigue sin poder contar con Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomás y Justin Diehl.