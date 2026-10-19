El II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas de Madrid debate sobre agenda urbana, IA, cultura y seguridad

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La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (Ucci) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib) han inaugurado este lunes el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas para debatir sobre gobernanza urbana, IA, cultura o seguridad.

En la cita, celebrada en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, han participado 30 ciudades de la región y 18 de sus alcaldes, así como miembros de organismos multilaterales, delegaciones diplomáticas, bancos de desarrollo y de la academia.

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Bajo el lema 'Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica', el Encuentro ha puesto de manifiesto el "papel fundamental" de las ciudades en el desarrollo regional y la necesidad de reforzar la colaboración en los espacios internacionales de decisión.

En materia de desarrollo urbano y planificación estratégica, el debate se ha centrado en la vivienda asequible, el crecimiento de las áreas metropolitanas y la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas públicas más allá de los ciclos electorales.

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La innovación y la IA también han ocupado un lugar destacado, con especial atención a su aplicación en la mejora de los servicios públicos, la gestión de los datos y la reducción de las brechas digitales.

Igualmente, el eje del desarrollo económico local ha analizado cómo impulsar el empleo juvenil, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, atraer talento e inversión y fortalecer la colaboración público-privada.

El foro ha puesto en valor el papel de la cultura, el patrimonio y las industrias creativas como "motores de actividad económica", cohesión social y proyección internacional, aparte de la importancia de avanzar hacia un turismo cultural sostenible.

Por último, el diálogo sobre seguridad y cohesión social ha abordado la prevención de la delincuencia, la recuperación del espacio público y el uso de nuevas tecnologías para construir ciudades "más seguras e inclusivas".

La inauguración ha contado con la participación del alcalde de Madrid y copresidente de la Ucci, José Luis Martínez-Almeida; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y copresidente de la Ucci, Jorge Macri; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; y la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

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"Lo global se decide en lo local, por lo que el diálogo entre las ciudades es imprescindible, ahora más que nunca, para avanzar hacia sociedades mejores preparadas para afrontar el futuro", ha afirmado Martínez-Almeida.

"Debemos unir a nuestras ciudades para conformar una comunidad que nos lleve mucho más lejos. Hemos de aunar esfuerzos para incrementar la productividad, resolver desafíos como el de la vivienda, el cambio climático, el transporte y las brechas desiguales en las sociedades urbanizadas", ha indicado, por su parte, Díaz-Granados.

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Posteriormente, y antes de dar inicio a los distintos temas de la jornada, ha intervenido el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados.

El II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas culminará esta tarde con la firma de la Declaración Iberoamericana suscrita por los alcaldes participantes y será entregado al Rey Felipe VI en audiencia en el Palacio de la Zarzuela.