Aumentan a ocho los muertos por las últimas inundaciones en Estambul y alrededores

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El gobernador de Estambul, Davut Gül, ha confirmado este lunes que las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales de la semana pasada han dejado un nuevo balance de tres ocho fallecidos en la provincia turca y sus alrededores.

Seis personas han muerto en la ciudad de Estambul y otras dos han fallecido en la vecina provincia de Kocaeli, al noreste, y acabaron arrastradas hacia Estambul. Todavía queda una persona desaparecida, ha añadido en una rueda de prensa, recogida por el diario 'Hurriyet' desde el municipio de Sariyer, el más afectado por las riadas.

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Allí, más de 3.000 pisos y negocios han registrado graves daños materiales y los trabajos de limpieza todavía continúan, pero el gobernador no quiere esperar más para comenzar a repartir los fondos de compensación, activados desde este lunes, según ha anunciado.

El gobernador ha dado permiso también para demoler construcciones ilegales en los lechos de los ríos, cuya existencia ha obstaculizado el drenaje natural de las tremendas lluvias: en el municipio de Beykoz llegaron a caer en un día 277,1 milímetros de lluvia, según el centro de coordinación de catástrofes Akom, una cantidad sin precedentes desde 1942.

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