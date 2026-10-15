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El Nikkei cae más de un 4 % en la apertura, por el desplome de las tecnológicas

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Tokio, 15 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía más de un 4 % en la apertura de la sesión de este jueves, lastrado por las pérdidas de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y a los semiconductores.

Transcurrida la primera hora y media de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, retrocedía el 4,06 %, ó 2.753,63 puntos, hasta ubicarse en los 64.990,66 enteros.

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Por su parte, el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba el 2,05 %, ó 83,95 puntos, hasta las 4.012,83 unidades. EFE

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