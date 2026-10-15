Agencias

El Kospi surcoreano cae más de un 6,5 % en la apertura por inquietudes sobre la IA

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Tokio, 15 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más de un 6,5 % en la apertura de la sesión de este jueves, contagiado por la preocupación persistente sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) y las pérdidas de la víspera en Wall Street.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador bajaba un 6,55 %, o 393,47 puntos, hasta los 5.615,34 enteros, continuando una racha de tres días consecutivos de pérdidas.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 6,88 %, ó 56,66 puntos, hasta las 767,22 unidades. EFE

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