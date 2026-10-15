Reportan intoxicación de 25 estudiantes de secundaria básica en zona oriental de Cuba

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La Habana, 14 oct (EFE).- Un total de 25 estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Urbana Pepito Tey, del municipio de Contramaestre, en la provincia Santiago de Cuba (este) y un adulto de ese centro recibieron atención hospitalaria este miércoles al presentar síntomas de intoxicación.

El Departamento de Información y Comunicación Social del Gobierno Municipal de Contramaestre detalló en las redes sociales que los afectados -con vómitos, calambres, dolor de cabeza e irritación en los ojos- "fueron atendidos de manera inmediata y hasta el momento todos están fuera de peligro".

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Además, solo trece de ellos permanecen ingresados en el hospital Orlando Pantoja Tamayo, "en observación con disminución de los síntomas" y que "los demás fueron dados de alta".

Las autoridades indicaron que los psicólogos de la institución médica "están dando todo el apoyo necesario a los estudiantes y familiares".

Asimismo señalaron que seguirán informando "luego que se realice la investigación pertinente en estos casos".

Hace dos semanas, autoridades de la Dirección de Salud de la provincia Holguín (este) reportaron la muerte de dos personas por una intoxicación tras consumir sal de nitro.

En septiembre, también informaron autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas (oeste) de que al menos 22 niños y siete adultos fueron afectados por un brote de intoxicación alimentaria sin que conocieran las causas.

Asimismo en agosto, medios estatales dieron cuenta de un caso de intoxicación alimentaria que afectó a unas 52 personas a la vez en la provincia oriental de Santiago de Cuba.

La escasez de alimentos y productos básicos en Cuba conduce a muchas personas a adquirirlos de manera ilegal sin conocer su origen, las condiciones en las que fueron elaborados, o si fueron afectados por la falta de refrigeración a causa de los prolongados cortes e electricidad debidos a la aguda crisis energética en el país. EFE

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