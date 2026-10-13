Chile confirma realización del primer concierto de BTS pese a fuertes lluvias en Santiago

Guardar

Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- El primer concierto de la banda surcoreana BTS, que se realizará este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago, fue confirmado por la autoridad local, que inform´p que la estructura no ha sufrido daños por causa del temporal de lluvias que azotó este martes a la capital de Chile.

"Lo que me reportaron, porque logré hablar con la productora, que había una mesa de seguridad funcionando, es que el Coliseo no sufrió ningún impacto de acceso, así que no hay novedad respecto al concierto", confirmó el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

PUBLICIDAD

El grupo asiático se presentará en la capital chilena donde tiene programado tres conciertos multitudinarios, el de este miércoles y dos más los próximos viernes y sábado, en el marco de la gira 'Arirang World Tour'.

Aunque las lluvias todavía se mantendrán en Santiago para las dos siguientes presentaciones, la autoridad chilena consideró que no deberían sufrir cambios.

El complejo deportivo en el cual se encuentra el Estadio Nacional, no obstante, reportó anegamientos en uno de sus polideportivos de entre todas las instalaciones que alberga, pero no afecta la realización del evento.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por su parte, lanzó una alerta meteorológica en toda la zona central del país (desde Coquimbo hasta Biobío).

Chile actualmente está siendo afectado por fuertes lluvias en la zona centro-sur del país, que el jueves pasado produjeron un aluvión que afectó al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital chilena, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

PUBLICIDAD

El temporal -influido por el fenómeno de El Niño- comenzó, no obstante, a mediados de este año dejando al menos 16 personas fallecidas por un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras. EFE