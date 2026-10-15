EEUU asegura haber destruido un velero "vinculado a Irán" que vigilaba a su Armada en el estrecho de Ormuz

14/10/2026 Imagen de un 'dhow' supuestamente vinculado a Irán y destruido por el Ejército de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han reivindicado este miércoles la destrucción de un 'dhow', un tipo de velero de origen árabe, "vinculado a Irán" y que realizaría "labores de vigilancia" sobre la Armada norteamericana desplegada en el golfo de Omán, en el marco del bloqueo naval estaounidense contra Irán. POLITICA ASIA NORTEAMÉRICA ASIA ORIENTE PRÓXIMO ESTADOS UNIDOS IRÁN NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL CENTCOM EN X

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han reivindicado este miércoles la destrucción de un 'dhow', un tipo de velero de origen árabe, "vinculado a Irán" y que realizaría "labores de vigilancia" sobre la Armada norteamericana desplegada en el golfo de Omán, en el marco del bloqueo naval estaounidense contra Irán.

"El 6 de octubre, las fuerzas estadounidenses destruyeron un dhow vinculado a Irán que realizaba labores de vigilancia y tenía como objetivo a buques de la Armada de Estados Unidos en el Golfo de Omán", ha afirmado el Mando Central del Ejército (CENTCOM) en un mensaje publicado en redes.

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La tripulación, con todo, "fue evacuada sana y salva antes de la destrucción del dhow", ha asegurado el órgano castrense, que, ocho días después del hundimiento de la embarcación, mantiene que "se están llevando a cabo gestiones para su repatriación".

En el mismo mensaje, el CENTCOM ha denunciado que, "durante los últimos siete meses", esto es, desde apenas dos semanas después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra bombardeando ciudades, regiones y activos iraníes, "la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha seguido atacando indiscriminadamente a miles de marineros civiles que transitaban por aguas regionales, además de a buques de guerra de la Armada de Estados Unidos".

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Desde hace varios meses, la Armada de Estados Unidos, situada principalmente en la parte exterior del estrecho de Ormuz, escolta buques comerciales por la franja sur del paso marítimo en un esfuerzo por restablecer el comercio de petróleo y gas natural licuado a los niveles anteriores a la guerra. Sin embargo, Irán, que considera "ilegal" la ruta meridional y exige que los buques naveguen a lo largo de la costa iraní, recoge de manera recurrente incidentes en los que distintos buques sufren explosiones e incendios tras detonar minas navales a su paso.