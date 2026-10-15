Salario mínimo de 2027: este es el aumento que se necesitaría para que no haya una fuerte subida de precios de arriendos ni de alimentos

Sin auxilio de transporte, el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905 mensuales y es devengado por 2,4 millones de trabajadores - crédito Leonardo Muñoz/EFE

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La definición del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia entró en la agenda del Gobierno nacional a inicios de octubre de 2026, cuando convocó a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) para discutir el ajuste que regirá el próximo año. El Ejecutivo anticipó que la decisión se apoyará en criterios técnicos, con la inflación y la productividad laboral como referencias centrales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anticipó que el incremento se dará basado al comportamiento de esos dos indicadores; mientras que la ministra del Trabajo, Natalia López, planteó que la negociación deberá considerar el crecimiento económico, la reducción de la informalidad y la confianza de hogares, empresas y otros agentes. López aseguró además que el Gobierno escuchará a las partes involucradas, aunque la resolución final responderá a criterios técnicos y jurídicos.

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Debido a ello, el punto de partida para la negociación sería una inflación cercana a 6,8% al cierre de 2026 y un aumento reciente de 1,2% en la productividad laboral, según un informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. La suma de ambos componentes arroja un ajuste técnico de 8,0% para el salario mínimo legal vigente (smlv).

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la sesión de la Comisión Permanente de Concertación -crédito @MintrabajoCol/X

La entidad estima que la remuneración en Colombia podría subir 8,5% en 2027 y situarse en $1.900.000. “La previsión supera en medio punto porcentual el cálculo técnico de 8,0%, debido a factores políticos que podrían influir en la negociación entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios”, precisó.

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Proyección de un aumento de 8,5% en 2027

Bajo un incremento estrictamente técnico de 8,0%, el salario mínimo sin auxilio de transporte pasaría de $1.750.950 en 2026 a $1.890.997 en 2027. Ese escenario toma como base la inflación esperada y el avance de la productividad, dos variables que el Gobierno ha situado en el centro de la discusión salarial. La proyección central del banco, sin embargo, apunta a un ajuste de 8,5%, que llevaría el salario mínimo a $1.900.000. El informe considera que, ante la favorabilidad presidencial y un ambiente de alta polarización, “es probable que el Gobierno se incline por un ajuste ligeramente superior”.

Se sostiene en el análisis que la decisión salarial también tendrá efectos sobre las expectativas de inflación y la trayectoria de las tasas de interés. Un ajuste de un solo dígito sería compatible con la preocupación que el Ejecutivo ha expresado en las últimas semanas por el aumento de los precios. Como se recordará, en septiembre de 2026, el Banco de la República elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 12,25%.

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El ministro Miguel Gómez Martínez respaldó esa decisión al señalar que la inflación figura entre las principales preocupaciones del Gobierno y que sus efectos recaen con mayor fuerza sobre los hogares vulnerables.

Emtre más aumente el salario mínimo, más impacto habrá en la inflación, algo que no conviene al bolsillo de los colombianos - crédito Banco de Bogotá

Tasas de interés e inversión en juego

El informe del Banco de Bogotá plantea que un aumento salarial de doble dígito chocaría con ese mensaje de prudencia frente a la inflación. El documento advierte que “una de las principales consecuencias de un incremento elevado del salario mínimo sería la necesidad de mantener tasas más altas durante un período prolongado”. Y es que tasas elevadas por más tiempo mantendrían condiciones financieras restrictivas para los hogares y las empresas, con efectos sobre el consumo, el crédito y los proyectos de inversión. En cambio, una subida moderada del salario mínimo facilitaría una reducción posterior de las tasas si contribuye a contener la inflación y sus expectativas.

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Esa posibilidad encajaría con el objetivo oficial de reactivar la inversión y avanzar hacia una meta de crecimiento económico de 6%. La previsión parte de que un incremento de 8,5% permitiría equilibrar la recuperación de los ingresos laborales con la necesidad de limitar presiones adicionales sobre los precios.

Componente político de la concertación

El componente político de la concertación sigue siendo relevante, aunque el informe observa un patrón reciente en los ajustes salariales. El primer incremento real decretado por cada Gobierno suele ubicarse por debajo del último de su período, porque las administraciones recién instaladas cuentan con mayor capital político y enfrentan menos incentivos para alejarse del cálculo técnico.

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Ante esto, la diferencia entre el ajuste técnico y el decretado suele ampliarse cuando se acercan las elecciones presidenciales, de acuerdo con el análisis. Para 2027, el documento considera que “luce descabellado pensar en un ajuste de doble dígito”, pese a que la decisión final aún estará sujeta a la concertación.

Teniendo en cuenta la inflación de 2025 (5,10% anual), el aumento real del salario mínimo de 2026 fue de 16,9% - crédito Banco de Bogotá

Riesgos para la inflación de 2027

Dice el Banco de Bogotá que la concertación se desarrollará en un escenario de riesgos inflacionarios asociados a los alimentos, los precios regulados y los arriendos que con el aumento del salario mínimo tendrían varios riesgos:

El fenómeno de El Niño podría elevar los precios de los alimentos, mientras que una mayor base de indexación presionaría el costo de los arriendos.

La inflación de alimentos se ubica actualmente en 6,7% y podría aproximarse a 11% a comienzos del próximo año por las afectaciones climáticas.

La inflación de precios regulados, también en 6,7%, podría bordear 8,0% ante alzas en las tarifas de energía, gas y acueducto.

Parte de esas presiones podría compensarse con el efecto rezagado de la apreciación del peso sobre los bienes. “La inflación de este grupo se sitúa en 2,9% y podría acercarse a 1,0% durante 2027, mientras que la inflación de servicios sin incluir arriendos supera 9,0% y podría terminar el año por debajo de 6,0% si se materializa el aumento salarial previsto”, anotó la entidad.

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El escenario del Banco de Bogotá contempla una inflación total de 5,2% al cierre de 2027, condicionada a un ajuste de 8,5% del salario mínimo. Bajo esa hipótesis:

El Banco de la República mantendría la tasa en 12,50% entre octubre de 2026 y junio de 2027, antes de retomar los recortes.

La trayectoria de los precios y de las tasas no dependerá únicamente del acuerdo salarial.

La aprobación de la Ley de Ajuste Fiscal también será determinante para que Colombia consolide la desinflación y abra espacio a condiciones financieras que favorezcan la inversión.