Centros de datos en México multiplicarían por seis su demanda eléctrica, advierte Banamex

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- Los centros de datos en México podrían multiplicar por más de seis su demanda de potencia eléctrica hacia 2031, impulsados por el auge de la inteligencia artificial (IA), aunque su expansión dependerá de la capacidad de la red de suministro y de decisiones gubernamentales, advirtió este miércoles Banamex.

Según su más reciente reporte económico, la potencia requerida por los equipos informáticos aumentaría de los 279 megavatios (MW) actualmente instalados a unos 1.730 MW en 2031, mientras que otros 205 MW están en construcción.

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Si esa capacidad operara de forma continua, los equipos informáticos consumirían 15,2 teravatios hora (TWh) anuales.

Al sumar refrigeración y otros servicios, la demanda total podría acercarse a 18,2 TWh, equivalente al 6 % del consumo eléctrico final mexicano de 2025.

“Aunque la proporción podría parecer acotada a nivel nacional, su impacto sería considerable porque la demanda se concentraría en unas cuantas regiones, operaría de manera continua y se incorporaría en un periodo relativamente corto, principalmente en regiones donde la capacidad de transmisión y transformación ya enfrenta restricciones”, señaló el reporte de Banamex.

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En este contexto, advirtió que Querétaro, estado industrial del centro de México, reúne cerca de tres cuartas partes de la capacidad instalada nacional gracias a su conectividad y proximidad a la capital.

Su capacidad podría superar 1.300 MW en 2031, frente a unos 200 MW actuales.

Los aproximadamente 1.100 MW adicionales equivaldrían al 72 % de la máxima demanda eléctrica que registró todo Querétaro en 2025.

Según Banamex, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reconoce retrasos que dificultan conectar instalaciones sin costosos refuerzos financiados por sus promotores.

El problema no es solo producir electricidad, explicó, sino transportarla mediante líneas y subestaciones hasta donde se concentra la inversión.

Sin esas obras, la nueva demanda por los centros de datos podría competir con otras industrias por la capacidad eléctrica disponible.

La reforma eléctrica de 2025 estableció que al menos el 54 % de la energía inyectada al sistema proceda del Estado e hizo obligatoria la planificación gubernamental.

Según Banamex, esto aumenta la dependencia de las decisiones públicas y el riesgo regulatorio para los inversores.

El Gobierno incluyó refuerzos para Querétaro en su plan de transmisión y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación Mexicana de Data Centers acordaron revisar proyectos con requerimientos por 1.705 MW y plantearon tres pilotos en Polos de Desarrollo.

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En agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió tener centros de datos para desarrollar IA, pero rechazó convertir a México en centro de datos de otras regiones por su elevado consumo de agua y electricidad.

La Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo eléctrico mundial de estos centros pasará de 415 TWh en 2024 a 945 TWh en 2030.

Para Banamex, el mayor riesgo es que “las decisiones públicas y la capacidad de ejecución de los proyectos no avancen al ritmo requerido”. EFE