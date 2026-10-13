Level gira hacia Latinoamérica: refuerza su apuesta por Barcelona y amplía su red en Sudamérica

28/10/2025 Un avión de Level ECONOMIA LEVEL

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Level, la aerolínea de largo radio del grupo IAG con base en Barcelona, ha reforzado durante los últimos meses su apuesta por Latinoamérica con la apertura de una nueva ruta a Lima y el incremento de frecuencias hacia Buenos Aires y Santiago de Chile. La estrategia busca consolidar el aeropuerto de Barcelona-El Prat como uno de los principales puntos de conexión intercontinental del grupo.

Este movimiento se enmarca en el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía y responde al objetivo prioritario de reforzar su posición como principal operador de largo radio en Barcelona. La expansión pretende dar respuesta a la creciente demanda de conexiones directas entre la capital catalana y América, optimizar el rendimiento de la flota y afianzar la cuota de mercado de IAG en los corredores transatlánticos más rentables.

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La nueva conexión con Perú comenzó a operar el pasado 3 de junio con tres frecuencias semanales y una oferta inicial de alrededor de 80.000 asientos hasta marzo de 2027. La buena acogida de la ruta ha llevado a la compañía a anunciar una cuarta frecuencia semanal a partir del 15 de marzo de 2027, que se mantendrá hasta finales de septiembre.

Los vuelos entre Barcelona y Lima operan los miércoles, viernes y domingos y, desde marzo del próximo año, también lo harán los lunes.

Según Level, los horarios se han diseñado para facilitar las conexiones con otros destinos europeos y americanos. La compañía considera Lima un destino "relevante y estratégico" y sostiene que la conexión directa permitirá reforzar los vínculos entre España y Perú, además de generar nuevas oportunidades de intercambio económico y turístico.

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El consejero delegado de la aerolínea, Rafael Jiménez, aseguró durante la presentación de la ruta en Fitur que el enlace directo entre Barcelona y Lima representa una oportunidad para seguir impulsando el crecimiento económico y turístico, facilitar la movilidad entre ambos mercados, conectar comunidades y exportar talento.

MÁS CAPACIDAD HACIA BUENOS AIRES Y SANTIAGO

La apuesta por Perú llega después de varios ejercicios de crecimiento continuado y de incrementos progresivos de capacidad en Sudamérica. Durante los últimos años, la compañía del grupo IAG ha concentrado una parte importante de sus esfuerzos en afianzar su presencia en el cono sur.

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Buenos Aires se ha consolidado como una de las rutas de mayor demanda de la compañía. Durante la temporada de invierno 2025-2026, Level programó hasta 12 frecuencias semanales entre Barcelona y la capital argentina en los periodos de mayor demanda, mientras que la conexión con Santiago de Chile alcanzó hasta cinco vuelos semanales.

En conjunto, la aerolínea programó más de 190.000 asientos hacia Sudamérica durante esa temporada, un 40% más que un año antes. La previsión es que la próxima temporada de invierno mantenga una evolución en la misma línea, aunque todavía están pendientes de conocerse los datos correspondientes.

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La aerolínea ha ido aumentando progresivamente su capacidad a medida que ha consolidado su posición en Barcelona. En 2025 ofreció cerca de un millón de asientos, un 10% más que el año anterior, y transportó un 12% más de pasajeros, según los datos publicados por IAG en su informe anual.

El grupo señala además que Level mantuvo en 2025 una cuota del 16% del mercado de largo radio de Barcelona y alcanzó una cuota del 46% en Sudamérica, donde entonces operaba Buenos Aires y Santiago de Chile.

BARCELONA COMO PLATAFORMA HACIA AMÉRICA

La estrategia de Level pasa por convertir Barcelona en una plataforma de conexión entre Europa y América, aprovechando tanto la demanda del mercado local como el tráfico procedente de otras ciudades europeas

En el caso de Lima, la compañía ha diseñado los horarios precisamente para favorecer este tráfico de conexión. La nueva ruta permite a pasajeros procedentes de distintos puntos de Europa utilizar Barcelona como puerta de entrada a Perú y, al mismo tiempo, facilita a los viajeros peruanos el acceso a la red europea de Level.

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La incorporación de Lima refuerza además el posicionamiento de Barcelona en Latinoamérica en un momento de crecimiento de la conectividad intercontinental del aeropuerto.

El aeropuerto barcelonés programó para el verano de 2026 unos 44,5 millones de asientos, un 5,7% más que un año antes, con Lima entre los nuevos destinos intercontinentales incorporados a la red.

La apuesta de IAG por Barcelona no se limita a los pasajeros. La división de carga del grupo también inauguró en junio una nueva conexión Barcelona-Lima con tres frecuencias semanales, destinada, entre otros tráficos, al transporte de productos perecederos, farmacéuticos y mercancías de alto valor.

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UNA COMPAÑÍA EN PLENA TRANSFORMACIÓN.

La incorporación de nuevos aviones ha permitido a Level aumentar progresivamente su oferta y reforzar su red de largo radio desde Barcelona. El séptimo aparato se incorporó a finales de 2024 y se destinó inicialmente a ampliar la capacidad hacia Estados Unidos, en un contexto de crecimiento de la demanda de vuelos intercontinentales.

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La compañía prevé seguir ampliando su flota. A finales de 2025, su consejero delegado, Rafael Jiménez, anunció la previsión de incorporar un octavo avión para reforzar su estrategia de crecimiento en América.

Esta ampliación de la flota resulta clave para sostener el incremento de frecuencias, consolidar las rutas existentes y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en los mercados con mayor demanda

A finales de 2025, Jiménez descartó que la compañía contemplara entrar en Asia y señaló que todavía existía margen para seguir creciendo en América. La prioridad pasa así por consolidar su red transatlántica y reforzar Barcelona como base de operaciones de largo radio.

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ESTADOS UNIDOS MANTIENE SU PESO

Aunque Latinoamérica ha ganado protagonismo en los últimos meses, Estados Unidos continúa formando parte de la estrategia de largo radio de Level, aunque con una red que se está adaptando a la disponibilidad de flota y a las necesidades operativas de la compañía.

La aerolínea mantiene su apuesta por Nueva York y Miami, mientras que las conexiones con Boston y Los Ángeles tienen una vigencia más limitada en la programación de 2026. Esta reorganización de la capacidad coincide con el refuerzo de la oferta hacia Sudamérica.

Durante la temporada de invierno 2025-2026, Level llegó a incrementar un 58% la oferta de asientos hacia Estados Unidos respecto a la temporada anterior. Nueva York alcanzó hasta siete vuelos semanales en los meses de mayor demanda, Boston llegó a cinco y Miami mantuvo entre tres y cuatro frecuencias semanales.

LIMA, SIGUIENTE PASO DE LA ESTRATEGIA LATINOAMERICANA

La apertura de la ruta a Lima supone un nuevo paso en la estrategia de Level para consolidar una red propia en Latinoamérica. La compañía ha pasado de operar dos destinos sudamericanos, Buenos Aires y Santiago de Chile, a incorporar un tercero y anunciar posteriormente un aumento de las frecuencias de la nueva conexión peruana.

Para IAG, la operación también refuerza la posición de Barcelona como aeropuerto estratégico para el largo radio. El grupo considera Latinoamérica uno de sus principales mercados intercontinentales y en 2025 incrementó un 3,3% su capacidad hacia la región.

Con la incorporación de Lima y el aumento de frecuencias previsto para 2027, la aerolínea avanza en esa dirección y consolida una estrategia en la que Latinoamérica se perfila como uno de los principales motores de crecimiento de la aerolínea desde Barcelona.