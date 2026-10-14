Un documental confronta la "ilusión" de la perspectiva de género de la justicia mexicana

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María Julia Castañeda

Ciudad de México, 13 oct (EFE).- Diez mujeres privadas de la libertad en México desafían los mandatos de género a través del teatro en prisión y el documental 'Anti-Princesas' expone cómo la violencia machista ha marcado sus vidas y procesos judiciales, una realidad que viven muchas en el país, donde la perspectiva de género en la justicia es una "ilusión", según explicó a EFE ester martes el equipo detrás del proyecto cinematográfico.

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La película, que será presentada en el Festival al Internacional de Cine de Morelia (FICM), surgió a partir de un taller de teatro de la ONG La Cana en un penal del Estado de México (centro del país), señaló el director del filme Alejandro de Icaza.

Al principio, recapituló De Icaza, el objetivo solo era "grabar ensayos y si se podía, las funciones, y hasta ahí, para que hubiera un registro".

Pero el "detonante" del documental fue descubrir que, mediante el teatro, las protagonistas "estaban contando lo que habían vivido antes de llegar a la cárcel", señaló.

Esto llevó al equipo a identificar "patrones" de violencia de género que no habían sido considerados en sus procesos judiciales, agregó.

Según cifras de La Cana, nueve de cada diez mujeres en prisión en México fueron víctimas de violencia doméstica, sexual o de género antes de ser recluidas y, en el 70 % de esos casos, el agresor era su pareja o familiar.

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Las diez protagonistas de la obra llegaron a prisión por casos relacionados con hombres de su entorno, enfatizó Raquel Aguirre, cofundadora de La Cana, organización dedicada a trabajar con mujeres privadas de la libertad y a generar herramientas para su reinserción social.

Aguirre advirtió que la perspectiva de género en el sistema de justicia mexicano es una "ilusión", ya que "no se aplica".

"Son contextos plagados de violencia de género en donde pues una figura masculina tiene mucho que ver hasta en la comisión del delito. Esas diez historias se replican una y otra vez en las cárceles de México", lamentó la experta.

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"Si ellas vivieron todo esto antes de llegar, ¿Cómo es posible que esto no se haya tomado en cuenta en los juicios o en los crímenes que se les está imputando?", añadió De Icaza.

La obra de teatro se convirtió así en una especie de "catarsis" colectiva, en la que muchas de ellas se reconocieron como sobrevivientes de violencia, agregó la cofundadora de La Cana, Mercedes Becker.

Al mismo tiempo, la trama de la obra refleja la violencia patriarcal a través del feminicidio de una princesa "cometido por el patriarcado", que lleva a las demás princesas a cuestionar este sistema, apuntó Becker.

Una de las participantes, Gheisel, habló con EFE sobre la obra, que le permitió decir cosas que no se "atrevía a decir" y expresar, a través de su personaje, su "rebeldía" frente a los patrones de género que estaba "cansada" de seguir.

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"Cada una de mis compañeras y yo nos sentimos identificadas con la historia y eso nos motivó a seguir adelante, alzar la voz y seguir luchando", afirmó Gheisel.

Una de las instructoras del taller, Arantxa Olivier, agregó que incluso recuerda que durante las entrevistas "una de las chicas dijo que encontró la libertad dentro de la cárcel".

"Que afuera estaba sometida a una domesticación, digamos, en su casa (...) y que en la cárcel se encontró ella misma, encontró su voz y encontró la libertad", añadió Oliver, quien desde 2022 impartió el taller en el penal junto con Lucía Ferreyra. EFE

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(foto)