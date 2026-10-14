Carlos Vives: "Es importante recordarle a España dónde están sus hermanos"

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Bogotá, 13 oct (EFE).- El cantante colombiano Carlos Vives defendió este martes la importancia de fortalecer los vínculos culturales entre su país y España y recordó que la música en español refleja la cercanía entre ambos, un día después de que Shakira culminara su extensa residencia en Madrid.

"Es importante recordarle a España nuestra relación, recordarle a España dónde están sus hermanos", afirmó Vives a EFE en Bogotá, donde participó en el 'Best New Artist Showcase' de la Academia Latina de la Grabación, que se celebró por primera vez en Colombia.

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El artista, que ya ha defendido la herencia española y celebrado la hispanidad en ocasiones anteriores, consideró que la conexión musical entre ambos países va más allá de una estrategia comercial y responde también a la lengua compartida y a las afinidades culturales entre sus sociedades.

"Que nuestra música guste allá no es un fenómeno de mercadeo solamente, es una cuestión de familiaridad, de la lengua", señaló Vives, quien destacó que la manera de hablar y de ser de los colombianos también favorece esa conexión con el público español.

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El cantante, originario de Santa Marta, en el Caribe colombiano, puso como ejemplo las similitudes entre los artistas de esa región y algunas zonas de España.

"Shakira y yo somos costeños, eso es ser como canarios, eso es ser andaluces, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, nuestro estilo, eso conecta", explicó.

Vives, ganador de dos premios Grammy y 18 Latin Grammy, defendió además la necesidad de superar las divisiones entre las sociedades de ambos lados del Atlántico y reivindicó la lengua como elemento de unión: "Que entendamos que somos los mismos, porque los que hablamos español somos un solo país". EFE

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(foto)(video)