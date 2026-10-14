Crónica del Estados Unidos - España: 2-2

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La selección española femenina de fútbol cerró invicta este martes su doble amistoso contra los Estados Unidos después de empatar a dos goles en el choque disputado en el Subaru Park de Chester, en Filadelfia, y en el que esta vez no pudo sacar buen partido a una ventaja de 0-2.

La campeona del mundo rozó volverse a casa con doblete de triunfos ante la tetracampeona mundial, pero esta vez no le funcionó el guión que también había escrito en el primer amistoso y no pudo contener la reacción de las estadounidenses, que salvaron su honor en los compases finales y equilibraron los goles de Alexia Putellas, que agrandó su leyenda con su partido 150, y Salma Paralluelo.

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No fue un partido excesivamente brillante de la número uno del ranking FIFA, aunque la gira acaba positiva después de afrontar a una de las potencias futbolísticas con bajas de muchas teóricas titulares y las obligadas probaturas realizadas por la seleccionadora para ir afinando lo que quiere para el Mundial del año que viene en Brasil.

Sonia Bermúdez apostó de nuevo por un once muy competitivo, con un mediocampo de calidad con Patri Guijarro y Alexia Putellas repitiendo, esta vez con Clara Serrajordi de complemento, con Irene Paredes formando dúo central con María Méndez, y con las titularidades de Misa Rodríguez, Oihane Hernández, Andrea Medina y de Clara Pinedo, esta escorada a la izquierda del frente ofensivo donde también repetían Edna Imade y Salma Paralluelo.

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El choque salió diferente al del pasado sábado en Washington. España no logró esta vez abrir el marcador tan rápido, pero la presencia de Paredes pareció darle una mayor seguridad defensiva, sin dejar tantos espacios a futbolistas como Sophia Wilson y Trinity Rodman. Así, pese a no tener el control del choque ni de amenazar demasiado arriba, atrás no sufrió tanto como en el primer amistoso.

De hecho, el equipo que entrena Emma Hayes, más pendiente de evitar que Guijarro pudiese pensar, con Rose Lavelle siempre muy cerca, tuvo problemas para generar ocasiones de calidad a una campeona del mundo que jugó con algo más de pausa y que fue la primera en amenazar de verdad con un internada de Pinedo que se plantó ante Tullis-Joyce, pero sin poder superar a la portera tras un gran pase de una Putellas que supo leer siempre bien esos espacios.

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Y como sucediese en el Audi Park, la selección se puso por delante en el marcador. Las estadounidenses pagaron su fijación por cerrar por dentro que dejaron suelta a Serrajordi y la joven centrocampista recibió libre para meter un afilado balón al corazón del área. Pinedo lo dejó pasar con inteligencia y Putellas lo empujó suelta en el segundo palo para hacer el 0-1 al filo de la media hora.

LOS CAMBIOS AFECTAN

Estados Unidos no sólo no encajó bien ese golpe sino que minutos después encajó el 0-2. Tullis-Joyce erró en su salida de balón y este le cayó además a Putellas, otra vez fina para asistir a Paralluelo que no perdonó y dio más tranquilidad. Las locales, lejos de su mejor fútbol, no lograron inquietar esa buena ventaja en lo restante de primer acto.

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Bermúdez metió cambios para la segunda mitad (Alba Redondo, Lucía Corrales y Ona Batlle), aunque en esta ocasión, al contrario que el pasado sábado, no tocó su medio en busca de no perder el control del partido. Sin embargo, se vio sorprendida por el tempranero gol de Ashley Sanchez tras una rápida transición en la que la campeona del mundo pidió una posible falta inicial de Wilson sobre Paredes.

El choque entró a partir de su hora de juego en el carrusel de cambios en ambos lados y España se resintió algo más con el descanso a Putellas y con la renovada energía de las locales que tuvieron el 2-2 en otro balón al espacio a Swanson, cuyo disparo cruzado fue repelido por Misa Rodríguez.

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Agarrada a la manija de Guijarro, la 'Roja', sin dejar de apretar arriba a las locales pese a los riesgos de permitir su peligroso juego directo, trató de guardar su preciado botín en los compases finales. No tuvo éxito porque un balón a la espalda terminó en el 2-2 definitivo de Swanson. En el último suspiro, Misa Rodríguez metió una gran mano a Yohannes para dejar las tablas en el marcador.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS, 2 - ESPAÑA, 2 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Tullis-Joyce; Fox, Wesley, Davidson (Del Fava, min.80), G.Thompson (A.Thompson, min.61); Lavelle (Swanson, min.61), Hutton (Howell, min.61), Heaps (Yohannes, min.61); Rodman (Cooper, min.60), Wilson (Sears, min.80) y Sanchez (Tordin, min.80).

ESPAÑA: Rodríguez; Hernández (Batlle, min.46), Paredes (Codina, min.77), Méndez, Medina (Vignola, min.78); Serrajordi (Ramos, min.78), Guijarro, Putellas (Fiamma, min.62); Pinedo (García, min.62), Imade (Redondo, min.46) y Paralluelo (Corrales, min.46).

--GOLES.

0-1, minuto 27. Putellas.

0-2, minuto 31. Paralluelo.

1-2, minuto 49. Sanchez.

2-2, minuto 86. Swanson.

--ÁRBITRA: Myriam Marcotte (CAN). Amonestó a Ramos (min.81) y Vignola (min.93), por parte de España.

--ESTADIO: Subaru Park. 18.648 espectadores.