Hong Kong congela cifra récord de 586 millones de dólares por fraude en salidas a bolsa

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Hong Kong, 14 oct (EFE).- La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC, por sus siglas en inglés) ordenó la congelación de más de 4.600 millones de dólares hongkoneses, el mayor bloqueo de activos en la historia del regulador por presunta manipulación de ofertas públicas de venta (OPV).

Según un comunicado de la entidad publicado en la víspera, esta histórica intervención (de unos 586 millones de dólares estadounidenses ó 523,1 millones de euros al cambio actual) coincidió con la suspensión forzosa de la cotización de la popular cadena china de té de burbujas Chabaidao (Sichuan Baicha Baidao Industrial).

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La firma en mención, con sede en Chengdu (provincia de Sichuan) y tercer mayor fabricante de estas bebidas en China por valor de ventas, recaudó 2.460 millones de dólares hongkoneses en su debut bursátil en abril de 2024.

La SFC también suspendió la cotización de la biofarmacéutica Cloudbreak Pharma y de la tecnológica Tianju Dihe, tras detectar presuntas irregularidades en sus procesos de colocación.

Según la investigación, dos grupos financieros coordinaron de forma encubierta las salidas a bolsa para simular una elevada demanda y desviaron parte de los fondos captados hacia sus redes mediante supuestas "inversiones en productos financieros".

Posteriormente, ese capital habría sido transferido a inversores vinculados para recomprar acciones en el mercado secundario e inflar artificialmente sus precios.

Antes de su suspensión, las acciones de Chabaidao acumulaban una caída de un 77 % respecto a su precio de salida.

El regulador emitió órdenes de restricción a 35 firmas de corretaje, con unos 4.380 millones de dólares hongkoneses bloqueados en el esquema vinculado a Chabaidao y Cloudbreak, presuntamente controlado por Sun Ran y ocho sociedades instrumentales.

Otros 285 millones de dólares hongkoneses permanecen congelados en cuentas del inversor Liu Haoran, relacionadas con Tianju Dihe y distribuidas entre veintinueve corredurías.

"Mantenemos una política de tolerancia cero hacia la creación de un mercado falso", advirtió la directora ejecutiva de la SFC, Julia Leung, quien apuntó a posibles procesos de restitución para los inversores minoristas afectados.

La actuación se enmarca en una campaña de supervisión del mercado bursátil hongkonés, donde la SFC ha vetado o suspendido 65 solicitudes de salida a bolsa en lo que va de año por deficiencias en la documentación presentada por sus patrocinadores. EFE

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