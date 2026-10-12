Represa hidroeléctrica Yacyretá abre compuerta principal ante crecida del río Paraná

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Buenos Aires, 12 oct (EFE).- La central hidroeléctrica argentino-paraguaya Yacyretá abrió este lunes las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del río Paraná por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Según informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la central, este lunes se abrieron las compuertas del vertedero principal "para atenuar los efectos del aumento de las descargas de las centrales aguas arriba y las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca".

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Yacyretá, emplazada sobre el río Paraná y una de las mayores represas hidroeléctricas de Latinoamérica, genera energía para Argentina y Paraguay desde 1994.

Su enorme embalse recibe agua del Paraná -río que nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata tras recorrer 2.546 kilómetros- y del río Iguazú, afluente del Paraná, una cuenca que se ha visto afectada en las últimas semanas por intensas lluvias asociadas a El Niño.

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Según el parte de alerta hidrológico publicado este lunes por la EBY, los caudales afluentes a Yacyretá se encuentran un 40 % por encima del valor promedio para esta época.

"En los próximos días, como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del incremento de las descargas de las centrales aguas arriba de Yacyretá, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes", advierte el informe.

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Además, el parte indica que se prevén precipitaciones de variada intensidad entre este lunes y el miércoles próximo

El caudal afluente previsto para este lunes estaría en los 26.300 metros cúbicos por segundo y para los próximos días sería de entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo.

La EBY alertó de un ascenso en los niveles del río Paraná aguas abajo de la central hidroeléctrica.

En la localidad argentina de Puerto Ituzaingó el río podría pasar de la actual altura de 3,6 metros a 4,2 metros, mientras que en la localidad paraguaya de Puerto de Ayolas pasaría de entre los actuales niveles de 4,6-5,1 metros a hasta 5,6 metros.

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Las intensas precipitaciones por El Niño también han incrementado el caudal del río Uruguay, que nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata, pasando por Argentina y Uruguay.

El aumento del nivel del agua en el río Uruguay ha obligado ya a algunas evacuaciones en la ciudad argentina de Concordia. EFE