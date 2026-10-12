Mon Laferte cierra la segunda noche de Rock al Parque rodeada por más de 200.000 personas

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Bogotá, 11 oct (EFE).- Rodeada por un coro de más de 200.000 personas, la cantante chileno-mexicana Mon Laferte cautivó este domingo a Bogotá en el segundo día del Rock al Parque, el festival gratuito más grande de América Latina.

"Ustedes no saben lo que se siente estar aquí y ver esta cantidad de gente. Qué chimba", saludó la intérprete al público que la ovacionaba entre aplausos y gritos en el escenario principal del festival.

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La cantante comenzó el concierto con el tema 'Si tú me quisieras' y le siguió 'Amor completo', una canción que los asistentes corearon sin parar de principio a fin.

Los días 10, 11 y 12 de octubre, el parque Simón Bolívar reúne a artistas de diferentes países de América Latina, Europa, Norteamérica y Asia junto a bandas colombianas, que presentan en cuatro escenarios sus propuestas musicales.

El primer día del festival más de 191.000 personas asistieron, según datos de la Secretaría de Cultura de Bogotá, una cifra que se esperaba superar este domingo.

Así como el sábado está dedicado a bandas de metal, punk y hardcore -algo que, según varios asistentes, representa la esencia de Rock al Parque-, el segundo día abre espacio a géneros diferentes, como el indie, ska y pop.

Es así que Mon Laferte cerró una noche en la que también participaron las argentinas Serú Girán, Bandalos Chinos y los chilenos Los Prisioneros.

"Amárrame, Rock al Parque", continuó la cantante al tiempo de interpretar el tema que comparte con el colombiano Juanes.

Los árboles y postes de señalización también se convirtieron en parte del escenario principal, con decenas de personas que se subieron hasta la cima para poder ver mejor la presentación de la cantante, quien repitió en varias oportunidades su asombro ante la inmensa avalancha de seguidores.

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El festival Rock al Parque continúa este lunes con la presentación de las bandas Rata Blanca, V for Volume, La Severa Matacera, División Minúscula, Los Bunkers, entre otros. EFE

(foto)