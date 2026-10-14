Tana Rivera y Roca Rey, de los rumores de boda a su ruptura sorpresa

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Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey parecían, desde que salió a la luz su incipiente historia de amor el pasado abril, la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, después de tan solo seis meses de relación y coincidiendo con los rumores de boda que surgieron hace apenas dos semanas, la pareja podría haber puesto punto y final a su idilio.

Una sorprendente información que ha adelantado este martes 'Vanitatis', que asegura que habría sido el torero peruano el que habría tomado la decisión al verse "sobrepasado" por lo rápido que estaba yendo su noviazgo en un momento especialmente intenso de su carrera profesional en el que querría centrar sus energías en el ruedo. Una ruptura que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no se esperaba y que, tal y como desvela el portal, no se habría tomado demasiado bien porque en estos seis meses juntos se ha entregado completamente a esta relación y cada vez pasaba más tiempo en la finca que el fiestro posee en Sevilla.

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Sin embargo, y aunque la periodista Pilar Vidal afirma que la decisión de Roca Rey sería firme y no habría vuelta atrás, y que Tana no lo estaría pasando bien y se estaría refugiando en su familia, sus amigos y su trabajo, la revista '¡Hola!' ha podido saber por fuentes cercanas que no se trataría de una ruptura definitiva, sino de una crisis motivada por una fuerte discusión que habría tenido lugar hace unos días.

Fieles a la discreción con la que han vivido su intensa y sólida historia de amor desde que se hizo pública poco después de Semana Santa, ni la nieta de Carmen Ordóñez ni el peruano se han pronunciado por el momento -y quienes les conocen bien están convencidos de que no van a hacerlo, al igual que nunca se han manifestado sobre sus sentimientos ni sobre los rumores de boda que les rodearon hace unos días-, y su entorno apuesta porque su amor es tan especial que este bache en su relación no solo terminará en una reconciliación, sino que servirá para fortalecer todavía más su relación.

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