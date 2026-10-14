Miércoles, 14 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 14 oct (EFE).-

Roma.- El papa León XIV afronta el posoperatorio en el Políclinico Gemelli tras la operación quirúrgica del martes en la que se le extirpó un adenocarcinoma en un pulmón, una intervención que se desarrolló con éxito, según anunció el Vaticano.

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Washington/Los Ángeles (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acelera su agenda electoral con dos mítines en un mismo día, Montana y Arizona, en dos estados republicanos donde intenta mantener el apoyo ante la pérdida de popularidad.

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Jerusalén.- Los ministros de Exteriores de Israel y Colombia inauguran la embajada del país americano en Jerusalén, 46 años después de sacarla de la ciudad, como parte del giro que se está produciendo en Latinoamérica con los triunfos de candidatos conservadores en varios países.

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Bogotá.- Centrales obreras y parte de la oposición convocan a la primera gran manifestación contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, abriendo el camino para dos meses de protestas de sectores sociales, culturales, indígenas y económicos al Ejecutivo ultraderechista.

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Bangkok.- Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) continúan en Bangkok tras la presentación del informe de perspectivas económicas mundiales, con una rueda de prensa prevista de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la "agenda de políticas globales"

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(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Bangkok.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este miércoles que "China tiene que gastar mas, Estados Unidos ahorrar más y Europa invertir más", en una rueda de prensa en Bangkok para analizar la situación de la economía mundial.

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Bangkok.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este miércoles sobre el riesgo del impacto negativo para la economía mundial que pueden tener los ataques contra infraestructuras y refinerías de petróleo en Arabia Saudí por el conflicto con los hutíes de Yemen.

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Bangkok.- El vicepresidente de Economía de Venezuela, Calixto Ortega, participa en una charla titulada "Venezuela de nuevo: de la gestión de crisis a la restauración de la esperanza", durante la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), en Bangkok.

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Bangkok.- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, participa en la charla "Caminos hacia la resiliencia: historias de éxito en reformas y alianzas" durante la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) en Bangkok.

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Bangkok.- Alfonso García Mora, vicepresidente para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, habla con EFE sobre la importancia de movilizar capital privado en las economías en desarrollo y lo que eso significa para América Latina, con motivo de la reunión anual en Bangkok del FMI y el Banco Mundial.

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San José.- El Gobierno de Costa Rica inaugura el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la megacárcel para 5.100 presos inspirada en el modelo salvadoreño del mandatario Nayib Bukele, y que pretende ser un símbolo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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São Paulo (Brasil).- El Senado de Brasil debate la reducción de la jornada laboral, la propuesta estrella del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones.

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Tiro (Líbano).- Miles de desplazados libaneses siguen sin hogar al que regresar más de siete meses después del inicio de la ofensiva israelí sobre el país de los cedros.

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Bruselas.- Bruselas acoge este miércoles una concentración contra los desahucios, convocada por Housing Action Day Belgium tras los casos de Maricarmen en Madrid y de otra que se suicidó en Uccle la víspera de su desahucio previsto. Bajo el lema «Desde Bruselas hasta Madrid, los desahucios matan», los convocantes denuncian la primacía del beneficio económico sobre el derecho a la vivienda.

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Ciudad de Guatemala.- Los cuerpos de más de un centenar de personas asesinadas han sido hallados envueltos en plásticos o sábanas en Guatemala durante 2026, la mayoría maniatados, con señales de tortura y sin que los crímenes hayan sido esclarecidos, según datos oficiales.

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Tallín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Tallin con las autoridades del país, pronuncia un discurso en la Universidad de Tecnología y visita la base aérea de Ämari.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, ofrece una declaración de Gobierno en el pleno de la Cámara Baja (Bundestag) previa a la cumbre europea de los días 15 y 16 en Bruselas.

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Nueva Delhi (EE.UU.).- Las autoridades indias decretaron este miércoles cinco días de prisión preventiva para dos líderes del movimiento juvenil conocido como las "Cucarachas", en medio de una ola de movilizaciones que mantiene acordonada Nueva Delhi y que exige la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en medio de una polémica por la eliminación de más de 100 millones de personas del censo electoral.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homóloga búlgara, Velislava Petrova-Chamova.

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Los Ángeles (EEUU).- La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, que se presenta a la reelección en noviembre, asegura en una entrevista con EFE que hará "lo que sea necesario" para defender a la ciudadanía frente a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Ciudad de Panamá.- Tour operadores, emprendedores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y representantes del sector turístico de Panamá participan en la II edición del Foro de Capacitación Turística, organizado por Copa Airlines y las autoridades de turismo del país centroamericano.

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Miami (EE.UU.)-. Los periodistas mexicoestadounidenses Jorge Ramos y María Elena Salinas, quienes condujeron el noticiero estelar de Univision por décadas, se reencuentran para cubrir las elecciones en Estados Unidos, ahora como independientes, al considerar que los latinos viven una "época de persecuciones y miedo, más que nunca".

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Bogotá.- El expresidente colombiano y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, participa en una charla titulada "¿Cómo vamos a diez años del acuerdo con las FARC?" en el que analizará las luces y sombras del principal logro de su mandato, no exento de controversia. Universidad de los Andes.

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Bruselas.- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla; el presidente de Catalunya, Salvador Illa; y la presidenta de las Illes Balears, Marga Prohens, atienden a los medios en el marco de su participación en la semana de las regiones y ciudades del Comité de las Regiones.

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Ereván.- La primera dama de Armenia, Anna Hakobián, ha impulsado una campaña contra la violencia de género en el país caucásico, donde las costumbres patriarcales chocan contra la lucha por los derechos de la mujer.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga el índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en el país asiático, de septiembre, tras haber aumentado un 0,8 % interanual en agosto.

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Pekín.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de septiembre del comercio exterior chino, después de que el valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentase un 18,6 % interanual en agosto.

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Dublín.- Se celebra la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial en Dublín.

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Ithaca (EE.UU.).- El claustro de Cornell debate una moción de censura contra la dirección de la universidad tras el caso de una estudiante que denunció 2024 haber sido violada por siete estudiantes de una fraternidad.

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Londres.- Marcha en solidaridad con la víctima de la universidad estadounidense de Cornell.

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Chitré (Panamá).- EFE continúa este miércoles la cobertura en las áreas más afectadas por el terremoto de 7,7 que el pasado viernes sacudió Panamá, causando daños en miles de infraestructuras en el país.

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París.- Seguimiento del ciberataque del lunes pasado en Francia afectó a 700 supermercados de los 10.000 que existen en Francia.

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San Salvador.- Autoridades de Protección Civil y elementos de cuerpos de socorro lideran este miércoles un simulacro de terremoto en El Salvador para medir las capacidades de evacuación de empleados públicos y privados, en el marco del aniversario 40 de un sismo del 10 de octubre de 1986 que dejó unos 1.500 fallecidos.

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Bogotá.- El expresidente colombiano y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, participa en una charla titulada "¿Cómo vamos a diez años del acuerdo con las FARC?" en el que analizará las luces y sombras del principal logro de su mandato, no exento de controversia.

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Quito.- El Encuentro Regional 'Mujeres Rurales Tejiendo Resiliencia: saberes y sabores frente al cambio climático' reúne en Quito a lideresas agricultoras de los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia para compartir cómo sus semillas, cultivos y recetas sostienen la alimentación de sus comunidades en un clima cada vez más incierto.

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Ciudad de México.- El escritor y periodista mexicano Juan Villoro recibirá el premio Carlos Fuentes, un homenaje a su trayectoria literaria y a su aportación a las letras en español, marcada por una obra que transita entre la novela, el ensayo, la crónica y el periodismo, y que lo ha consolidado como una de las voces más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

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Miami (EE.UU.).- El Salón de la Fama de los Compositores Latinos integra a figuras como el español Danny Daniel, el colombiano Kike Santander, el peruano Gian Marco y el mexicano Mario Quintero Lara de los Tucanes de Tijuana en una gala este miércoles en Miami en la que también premiará de manera póstuma a Celia Cruz.

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Roma.- Ambiente previo al partido Roma - Real Madrid y cobertura de las ruedas de prensa posteriores.

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cdp/alm/EFE

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