María del Monte, a corazón abierto: "Mi perdón tiene memoria. No se me olvida el daño"

04/09/2026 María del Monte EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Una semana después de la publicación de su libro 'Si el corazón se equivoca, se le perdona', María del Monte ha visitado 'El Hormiguero' para hablar de su proyecto más personal, en el que hace un repaso de algunas de las experiencias que han marcado su vida y su manera de vivir y afrontar tanto los buenos momentos como los golpes que ha sufrido y la han llevado a ser la mujer que es hoy.

Uno de los aprendizajes más importantes que pretende transmitir en su obra es que "el corazón no suele equivocarse, pero si se equivoca se le perdona porque tu lo has hecho de corazón, pensando que ibas a hacer un bien". Y, aunque no ha hecho mención a uno de los mayores reveses que ha vivido -el violento robo a su vivienda con Inma Casal en agosto de 2023, por el que Antonio Tejado se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel como presunto autor intelectual- ni tampoco ha nombrado a su sobrino, sí ha confesado que "yo soy de perdonar porque no me gusta tener esa sensación de rencor en el cuerpo porque no me hace bien a mí, pero mi perdón tiene memoria".

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"Me cuesta perdonar las cosas que me hacen daño en el corazón, las que me dañan el alma. Las situaciones de la vida no, porque todos tenemos situaciones duras y etapas más regulares que otras, pero a mi no se me olvida el daño", se ha sincerado.

Ha sido entonces cuando ha hablado de su padre, Antonio, "que decía que no había que discutir en la vida. Para él, era cuestión de un puntito. Un puntito en la boca. Y con ese puntito no se discute. Tenía un arte que no se podía aguantar y era una persona muy inteligente". "Qué suerte he tenido de tener los padres que me han tocado y de vivir como he vivido", ha expresado, revelando que uno de los momentos más duros de su vida fue ocultarle a su madre, Bibiana -de 90 años- que su hermano había fallecido de Covid. "Me pasé año y medio diciéndole que mi hermano estaba bien cada vez que me preguntaba. Me tuve que contener para no contárselo. Me preguntaba si tenía derecho a que mi madre no sepa que ha perdido un hijo. Dudaba si estaba haciendo bien o no, en no contárselo. Ese estado de ansiedad prolongada durante tanto tiempo, para mí fue terrorífico" ha reconocido.

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En su entrevista con Pablo Motos también se ha sincerado sobre su orientación sexual y, como ha dejado claro desmintiendo los rumores de que no hizo pública su homosexualidad hasta que falleció su madre, "no he vivido una infancia o una adolescencia reprimida y no he tenido la necesidad de estar en el armario. Mi madre era conocedora de mi vida entera. Era, es y siempre será mi delirio, mi locura y mi pasión, la persona que más he querido".

"Cuando yo tuve contacto con el colectivo fue el día que di el pregón en Sevilla. Y hay un momento en el que mi mente me hace pensar por qué hay que pedir permiso para quererse...", ha concluido, revelando así la razón por la que decidió hablar abiertamente por primera vez sobre su relación con Inmaculada cuando fue pregonera del Orgullo Gay en su ciudad natal en junio de 2022.

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